Раненую жену убитого президента Гаити отправили во Флориду, – СМИ

На резиденцию президента Гаити 7 июля совершили нападение, в результате которого Жовенель Моиз погиб. Во время инцидента ранения получила жена главы государства Мартин – ее доставили во Флориду.

Самолет, на борту которого находилась первая леди, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами.

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Незамедлительно ее госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений. Сейчас врачи борются за жизнь Мартин Моиз.

Медики оценивают состояние женщины как критическое, но стабильное.

Она ранена в руку и бедро, кроме этого, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Убийство президента Гаити

На частную резиденцию Жовенеля Моиза напали ночью 7 июля.

Президента Гаити расстреляли, а его жену – тяжело ранили.

Вероятных убийц уже удалось задержать, их успели допросить.

После нападения СМИ сообщали о смерти Мартин Моиз. Однако в посольстве Гаити опровергли эту информацию

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