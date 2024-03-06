Ранены десятки оккупантов: в ГУР рассказали новые детали о последствиях уничтожения "Сергея Котова"

Украинские спецназовцы ночью 5 марта уничтожили российский патрульный катер "Сергей Котов". Как стало известно, по меньшей мере 27 оккупантов получили серьезные ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки. К слову, сначала было известно только о 6 раненых.

Все об уничтожении судна 65 миллионов долларов пошли на дно: что известно об уничтожении российского корабля "Сергей Котов"

Что известно о потерях экипажа "Сергея Котова"

Как сообщили в ГУР, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным, – 7 моряков. Стоит отметить, что информация о потерях среди экипажа “Сергея Котова” еще уточняется, поэтому количество раненых и погибших может увеличиться.

В сети также раскрыли информацию о командире корвета – Дмитрия Калугина. Аналитики заявили, что капитан-лейтенант зарегистрирован в Калининграде, однако вместе с женой и сыном проживает в Севастополе. Какова судьба командира "Сергея Котова" – неизвестно. Возможно, он пошел на дно вместе со своим судном.