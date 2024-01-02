Российские оккупанты охотно совершают геноцид украинцев. В то же время, самим "пакетизироваться" им не очень хочется. Раненые захватчики жалуются, что их повторно отправляют на войну.

Жалуются захватчики из 57-й бригады и их родственники. Они рассказали, что их закрыли и не выпускали из воинской части.

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Оккупанты охотно разрушали украинские города и села, убивали взрослых и детей. Никто из них не хотел остановить геноцид. В то же время, когда их раненых начали отправлять на войну (потому что России безразлично на своих людей), оккупанты вдруг начали выть о нарушении прав.

Их родные, поддерживавшие геноцид украинцев, теперь рассказывают, что не могут передать своим захватчикам ни вещи, ни телефоны.

Российские оккупанты терпят колоссальные потери

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 2 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 360 820 оккупантов. В течение 2023 года герои ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году. Только в течение двух недель воинам удалось ликвидировать пять высших офицеров страны-террористки. В то же время колоссальные потери не останавливают страну-террористку. Ей совершенно безразлично на своих людей.