Раненых в войне украинцев начал бесплатно лечить Британский офтальмологический центр
Источник:Британский офтальмологический центр
В Британском офтальмологическом центре сообщили, что оказывают бесплатную помощь жителям Украины. Речь идет о людях, пострадавших в войне с Россией.
Также бесплатное лечение глаз могут получить украинцы, нуждающиеся в неотложной помощи. Операции проводят ведущие хирурги и их команда специалистов.
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Центр работает в режиме 24/7
Деятельность клиники согласована с Министерством Здравоохранения. Поэтому учреждение внесено в список предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время.
В Центре оказывают помощь всем нуждающимся в режиме 24/7. Проводят операции опытные хирурги-эксперты:
- Жук Андрей;
- Грошева Ксения;
- Фостер Наталья (Великобритания).
Однако в клинике акцентируют внимание, что они все делают не сами. Ведь с ними работает группа профессионалов мирового уровня.
Качественное лечение также обеспечивает новейшее оборудование / Фото eyes.ua
Как получить помощь в клинике
Британский офтальмологический центр расположен в Печерском районе Киева – на улице Крутый узвиз, 3а. Там принимают пациентов по предварительной записи на официальном сайте.
Также в клинике можно получить бесплатную онлайн консультацию. Подробнее обо всем можно узнать и по номерам телефонов:
- +38 (044) 230 7070
- +38 (068) 230 7070
- +38 (099)230 7070
Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно,
– подчеркнула основательница Центра Наталья Фостер.
Британський офтальмологічний центр у Києві / Фото eyes.ua
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