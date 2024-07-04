Оккупанты выдохнут: как ранение российского генерала Теплинского повлияет на действия врага

Утром 30 июня мог быть осуществлен удар по командному пункту российской группировки войск "Днепр", расположенному в пригороде Геническа Херсонской области. По предварительной информации, среди оккупантов есть погибшие и раненые. Также ранения якобы получил командующий этой группировки генерал-полковник Михаил Теплинский.

Уничтожение или даже вывод из строя командира такого уровня останавливает любые движения россиян на полторы – две недели. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Есть определенная усталость от Теплинского у россиян

Роман Свитан отметил, что Теплинский – командующий десантными войсками, которых бросают на проблемные места. Россияне были недовольны многими его действиями. В частности, именно он выходил с Правого берега Херсонской области. Теплинский мог попасть под удар украинских дальних средств поражения.

Не думаю, что это как-то повлияет на настроение российской армии. Уже есть определенная усталость от этого генерала в России, армии, сообществе российском. Поэтому если он выпадет из управления войсками, то большая часть российского войска выдохнет с облегчением,

– сказал он.

Если информация о ликвидации Теплинского правдива, то возникает вопрос, кто будет вместо него. Вероятно, обязанности командующего будет выполнять один из его заместителей, если они остались живыми, невредимыми.

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"Уничтожение, вывод из строя командира такого уровня останавливает любые движения на полторы – две недели у россиян. Большинство операционной информации, замыслов у него в голове", – предположил военный эксперт.