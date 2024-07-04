Знищення або навіть виведення з ладу командира такого рівня зупиняє будь-які рухи росіян на півтора – два тижні. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Є певна втома від Теплинського у росіян

Роман Світан зазначив, що Теплинський – командувач десантними військами, яких кидають на проблемні місця. Росіяни були незадоволені багатьма його діями. Зокрема, саме він виходив з Правого берега Херсонської області. Теплинський міг потрапити під удар українських дальніх засобів ураження.

Не думаю, що це якось вплине на настрій російської армії. Вже є певна втома від цього генерала у Росії, армії, спільноті російській. Тому якщо він випаде з управління військами, то більша частина російського війська видихне з полегшенням,

– сказав він.

Якщо інформація про ліквідацію Теплинського правдива, то виникає запитання, хто буде замість нього. Ймовірно, обов'язки командувача буде виконувати один із його заступників, якщо вони залишились живими, неушкодженими.

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"Знищення, виведення з ладу командира такого рівня зупиняє будь-які рухи на півтора – два тижні у росіян. Більшість операційної інформації, задумів у нього в голові", – припустив військовий експерт.