В ВСУ создадут первый женский экипаж для перехвата российских дронов

В Вооруженных Силах Украины появится первый женский экипаж. Он будет перехватывать вражеские дроны, которые почти постоянно атакуют наше государство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 427 отдельный полк беспилотных систем "РАРОГ".

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Что известно о формировании первого женского экипажа-перехватчика

В полку "РАРОГ" рассказали, что формирование первого женского экипажа – это беспрецедентное решение.

Обстоятельства подталкивают тебя быть полезной именно в армии? Готова пройти отбор и много учиться? Попробуй себя в экипаже-перехватчике БПЛА,

– обратились военнослужащие к украинкам.

В полку отметили, что рядом в экипаже будут служить сестры с общими ценностями и внутренним стержнем.

Обратите внимание! Чтобы присоединиться к первому женскому экипажу для перехвата российских дронов, переходите по ссылке на сайт Lobby X.

К слову, в 414-й отдельной бригаде беспилотных систем "Птицы Мадьяра" был назначен новый командир, после того, как Роберт Бровди стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ. Эту должность возглавил младший лейтенант Андрей Клименко "Клима".