Минобороны ответило на предложение расформировать ТЦК: что будет с военными

В Минобороны отреагировали на предложение народного депутата Юлии Яцык по расформированию ТЦК и СП и создать из их работников боевые бригады для выполнения задач на передовой. Там отметили, что вопрос их расформирования потребует взвешенного подхода.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире "Суспільне Новини". По его словам, нынешний штат ТЦК значительно меньше, чем заявлялось в СМИ, и каждый работник выполняет специфические функции, которые необходимы для поддержания обороноспособности страны.

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Кто на самом деле работает в ТЦК

Представитель МОУ объяснил, что в составе ТЦК и СП сейчас работает 36 тысяч человек, тогда как общее количество должностей в штате предусматривает 48 тысяч.

Среди работающих почти 7 тысяч являются гражданскими. Лазуткин также уточнил, что из общего числа военнослужащих 18,5 тысяч имеют статус ограниченно годных к службе, а еще 3 тысячи являются женщинами.

Дмитрий Лазуткин обратил внимание на то, что значительная часть ограниченно годных военнослужащих, работающих в ТЦК, получили этот статус из-за ранений и боевых травм, полученных во время выполнения боевых задач.

Эти люди с оружием в руках защищали нашу Родину, и мы должны с уважением относиться к ним и их работе,

– подчеркнул он.

Новые боевые бригады из работников ТЦК

Лазуткин также прокомментировал заявление представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина о том, что из работников ТЦК не удастся сформировать даже одну полноценную бригаду.

Он отметил, что с количественной точки зрения это возможно, однако отметил, что работники ТЦК имеют другие задачи, не менее важные для функционирования армии.

Можно по-разному относиться к коррупционным скандалам и неприятным моментам, но если будут введены реорганизационные мероприятия, то Минобороны прокоммуницирует их с общественностью,

– добавил он.

Также Лазуткин обратил внимание на то, что появление работников ТЦК и полиции в общественных местах не является "рейдами", а представляет собой обычные меры оповещения, направленные на информирование граждан.

А в случае нарушений правил воинского учета или законодательства со стороны граждан полиция имеет законные основания для задержания.