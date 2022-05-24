Рашисты будут очень быстро бежать из Херсона, – советник главы МВД о деоккупации
Многие эксперты предполагают, что деоккупация Херсона будет быстрой. Вооруженные Силы Украины будут освобождать оккупированные россиянами территории военным путем.
Об этом рассказал советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, на войне очень простое правило – не попадать в окружение.
Внимание В Херсоне над железнодорожным вокзалом неизвестные установили украинский флаг
Как только мы окружим Херсон, или как только будет угроза этого окружения, то решисты оттуда будут очень быстро убегать,
– объяснил Андрусов.
То есть, как он добавил, какой-либо мотивации у российских оккупационных войск "стоять насмерть" до последнего за захваченные населенные пункты - нет "от слова вообще".
"Итак, если мы будем осуществлять эффективные контратаки, если западное оружие уже будет на поле боя, то мы будем наносить так называемые рассекающие удары, осуществлять "котлы" и окружение", - добавил он.
В конце концов у захватчиков не останется больше вариантов, кроме того, как отступать.
Россияне будут очень быстро убегать из Херсона: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области
- Оккупанты усиливают информационные атаки на херсонцев, чтобы те отчаялись в украинских властях. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что россияне намеренно задерживают выплату денег учителям, врачам и социальным рабочим.
- Российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, поэтому бои в этом направлении могут продолжаться .
- Захватчики ворвались в помещение работника Общественного в Херсоне и похитили его . Дверь квартиры была выбита, а вещи и мебель – разбросаны.
- 11 мая ордынцы ворвались в Херсонское СИЗО. Кафиры забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.
- Оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и на Херсонщине. Российские захватчики пытаются укрепляться. Кроме того, они активно заменяют мосты.
- Между тем, во временно оккупированном Херсоне неизвестные установили флаг Украины на железнодорожном вокзале. В "Укрзализныце" допустили, что к этому может быть причастно партизанское движение.