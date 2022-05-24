Рашисты будут очень быстро бежать из Херсона, – советник главы МВД о деоккупации

Многие эксперты предполагают, что деоккупация Херсона будет быстрой. Вооруженные Силы Украины будут освобождать оккупированные россиянами территории военным путем.

Об этом рассказал советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, на войне очень простое правило – не попадать в окружение.

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Как только мы окружим Херсон, или как только будет угроза этого окружения, то решисты оттуда будут очень быстро убегать,

– объяснил Андрусов.

То есть, как он добавил, какой-либо мотивации у российских оккупационных войск "стоять насмерть" до последнего за захваченные населенные пункты - нет "от слова вообще".

"Итак, если мы будем осуществлять эффективные контратаки, если западное оружие уже будет на поле боя, то мы будем наносить так называемые рассекающие удары, осуществлять "котлы" и окружение", - добавил он.

В конце концов у захватчиков не останется больше вариантов, кроме того, как отступать.

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