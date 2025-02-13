Когда войны "стихнут": Трамп предложит Китаю и России вдвое сократить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести переговоры с Россией и Китаем о сокращении оборонных бюджетов. Это станет возможным как только "затихнут" войны в России и секторе Газа.

Кроме этого, Трамп хочет возобновить переговоры с Си Цзяньпином и Владимиром Путиным по уменьшению ядерных арсеналов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Трамп озвучил свое мнение о причинах полномасштабной войны в Украине

Что заявил Трамп об оборонном бюджете

Президент США сообщил, что, когда "все наладится", он захочет провести одну из первых встреч с лидерами России и Китая.

Когда мы все уладим, то одну из первых встреч я хочу провести с представителем Китая Си и с президентом России Путиным. И я хочу сказать: "Сократим наш военный бюджет вдвое,

– говорит Трамп.

Стоит отметить, что в прошлом году расходы России на оборону выросли на 42%. Так, в 2024 году они составляли 13,1 триллиона рублей. Это около 462 миллиардов долларов, если учитывать паритет покупательной способности.

Заметим, что оборонный бюджет всех стран Евросоюза и Великобритании вместе взятых составляет лишь 457 миллиардов долларов. Однако, эксперты прогнозируют, что к 2025 году расходы России на оборону увеличатся на 13,7% и достигнут 15,6 триллиона рублей.