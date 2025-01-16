Зеленский рассказал о рекордных расходах Украины на войну

Президент Украины раскрыл впечатляющие цифры расходов на войну в 2024 году. Он отметил, что общая сумма составила около 100 миллиардов долларов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает 24 Канал. 40 миллиардов из этой суммы – это собственные средства Украины, а остальные 60 миллиардов поступили от США и Европы.

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Зеленский раскрыл впечатляющие расходы на войну

Владимир Зеленский во время своего заявления раскрыл сумму расходов Украины на ведение войны в 2024 году. По словам президента, общая сумма расходов составила около 100 миллиардов долларов.

При этом значительную часть этой суммы, а именно 40 миллиардов долларов, страна потратила из собственного бюджета. Еще 35 миллиардов – это финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки, а 25 миллиардов поступили от Европейского Союза.

Зеленский отметил, что несмотря на значительные расходы, Украина продолжает держать курс на восстановление и борьбу с агрессором, акцентируя на важности международного сотрудничества.

Поэтому мы видим прочность в этом союзе и показываем, какое вложение делаем и мы. Безусловно, самое высокое – это люди, однако теперь вы видите и процент в плане денег,

– сказал он.

Президент также подчеркнул, что эти средства не только способствуют обеспечению обороноспособности страны, но и поддерживают социальные инициативы и восстановление инфраструктуры, значительно пострадавшей от войны.

Он добавил, что сотрудничество с международными партнерами является критически важным для продолжения борьбы и восстановления страны после войны.