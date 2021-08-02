Раскол "Голоса": что происходит с политсилой и чего ожидать осенью

Публичный конфликт, а теперь настоящий раскол в "Голосе", начался еще полгода назад. Тогда с руководящих должностей убрали шоумена и политика Сергея Притулу.

Часть депутатов обвинили в узурпации власти внутри партии и фракции руководство "Голоса" – Ярослава Железняка и Киру Рудик. Мол, те подыгрывают Банковой. Последней точкой стало исключение сразу 7 оппозиционно настроенных народных депутатов из партии.

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Депутат Ольга Стефанишина феерично на туалетной бумаге объявила о выходе из партии "Голос". "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик, которая существует исключительно на бумаге. К сожалению – туалетной", – объяснила она.

Политики провели совместную встречу

В "Голосе" провели съезд, который был, по словам председателя фракции Ярослава Железняка, ответом тем, кто различными способами последние полгода пытались или выразить свою публичную позицию, или побороться за власть.

Впрочем, уже бывшие однопартийцы сомневаются в легитимности съезда. Мол, большую часть делегатов туда просто не пустили. Партию "Голос" теперь "рейдернули" окончательно, переизбрав руководство и вытеснив "неудобных" людей.

Если "Голос" превратиться в фан-клуб Киры Рудик – окей. Пусть будет фан-клуб Киры Рудик,

– отметил нардеп Ярослав Юрчишин.

Он добавил, что в "Голосе" и дальше идет такая фактически окончательная узурпация власти, не произошло конкурентное голосование за лидера, поэтому оставаться в политсиле нет логики.

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Притула может вернуться в политику

По мнению экспертов, скорее всего, Сергей Притула вернется в большую политику уже в сентябре, представив новый политический проект. Туда же примкнут те, кто покинул партию "Голос". Поэтому занять свою электоральную нишу у них есть все предпосылки.

Те депутаты, которые вышли (из "Голоса – 24 канал), они находятся в идеологической рамке. Поэтому такое объединение максимально логическое и органическое,

– отметил политолог Николай Давидюк.

Рейтинг снизился у всех

В то же время скандал не пошел на пользу ни тем, кто покинул "Голос", ни тем, кто остался. Ведь рейтинг снизился у всех. Разочаровались и избиратели, которые голосовали за партию. Поэтому мобилизовать электорат уже на выборах будет сложнее.

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Как подчеркнул политолог Олег Саакян, у группы Рудик и Железняка плохие стартовые позиции на следующий политический цикл.

Что ожидать от "Голоса": смотрите сюжет 24 канала