На фронте возникла кульминация, а Путин на грани катастрофической истерики, – российский политолог

Вокруг Бахмута война идет не только между Украиной и Россией, но и между Евгением Пригожиным и российским минобороны. Они соперничают, кто же принесет Владимиру Путину долгожданную победу.

Так, российскому диктатору нужна хотя бы маленькая победа, а его приспешникам важно, кто принесет это сообщение. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

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Пригожин сражается с минобороны, чтобы принести владыке победу

По мнению российского политолога, лучшие перспективы у владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина. Поэтому минобороны страны-агрессора не очень торопится ему помогать.

Эта борьба между окружением главы Кремля абсолютно в его стиле. Она нужна, чтобы Сергей Шойгу и Валерий Герасимов понимали, что они не являются незаменимыми. Для этого Путин "запускает Пригожина в бассейн, чтобы он кусал генералов за ноги и они быстрее двигались".

Так, если для российского генералитета это некий стимул, то для владельца ЧВК "Вагнера" – это возможность. А именно возможность создать себе политический капитал и войти в элиту, поэтому для него жизненно важно, что происходит вокруг Бахмута.

Это кульминация, ведь у российской стороны нигде нет продвижения, хотя об этом постоянно сообщают. Путин уже на грани катастрофической истерики и требует сообщения о победе,

– отметил российский политолог.

Впрочем, как у Пригожина, так и у российского минобороны уже иссякают ресурсы. Ведь не просто так Иран передал России безумное количество пуль и снарядов. Видно уже и советских, которых было очень много, не хватает.

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Следовательно, ситуация приближается к такому локальному пику, поскольку даже если оккупантам удастся взять Бахмут, ничего страшного не произойдет. Однако Путину крайне необходимо показать народу что-то похожее на победу, поэтому в его повестке дня нет ничего, кроме Бахмута.

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Бахмут – очень конфликтная зона между всеми в Кремле и все безумие этой войны сейчас сфокусировано в этой точке. Однако за год полномасштабной войны захватчикам так и не удалось значительно продвинуться в этом районе. А с такими темпами победоносные наступления не осуществляются.

Уже становится ясно, что в стратегическом плане россияне проиграли, поэтому российский диктатор так нервничает.