"Русский мир" не совсем "русский": в ISW заметили определенный раскол между Путиным и патриархом Кириллом
Источник:ISW
Аналитики заявили, что глава российской православной церкви Кирилл сделал заявления, противоречащие позиции Путина. В частности, они не отвечают усилиям Владимира Путина.
В ISW уверены, что заявления Кирилла контрастируют с последними попытками Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира". Ведь на днях глава Кремля упростил получение российского гражданства гражданами Беларуси, Казахстана и Молдовы.
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Какие разногласия между позициями Путина и Кирилла
Глава подконтрольной Кремлю российской православной церкви патриарх Кирилл сделал ряд антимигрантских и ксенофобских заявлений, прямо противоречащих усилиям президента России Владимира Путина, направленным на восстановление инклюзивной идеологии "русского мира",
– заявили аналитики.
Они вспомнили, что Кирилл во время московского епархиального собрания 20 декабря:
- обвинил мигрантов в том, что они все больше угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в России, отказываясь интегрироваться в российское общество и создавая преступные и экстремистские организации;
- заявил, что жизнь этнических россиян "коренного населения" почти невыносима в некоторых регионах, включая Москву.
"Если такие тенденции сохранятся, то российские православные люди "потеряют себя, потеряют Россию", – заявил Кирилл.
В американском Институте изучения войны объясняют, что эти заявления Кирилла контрастируют с последними попытками Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира", которая включает всех людей разных этнических и религиозных принадлежностей, живших или проживающих на географических территориях, принадлежавших Киевской Руси, московскому царству, российской империи, советскому союзу и современной России.
Так, на заседании Совета законодателей 20 декабря Путин заявил, что якобы "российская конституция и правительство пытаются обеспечить гармонию в разнообразной и великой России", вновь отмечая свои усилия представить страну-агрессора как инклюзивное и гармоничное мультикультурное российское государство.
Аналитики ISW считают, что Владимир Путин:
- с одной стороны – все больше переосмысливает себя как "современного царя", который "защищает" суверенитет России, чтобы оправдать свою войну в Украине и успокоить свои ультранационалистические электораты, имеющие более нетерпимые взгляды на религию и российскую идентичность;
- с другой стороны, пытался казаться инклюзивным лидером, чтобы побудить все религиозные и этнические группы поддерживать его режим и военные усилия.
Антимигрантская и ксенофобская риторика Кирилла тесно связана с политикой российского правительства по поводу мигрантов и нероссийских этносов, чем заявленная президентом Владимиром Путиным инклюзивность в рамках "русского мира",
– заявляли аналитики.
По их данным, эти нарративы и политика противоречивы и могут в конечном итоге усложнить усилия Путина успокоить разные группы населения в России и спровоцировать дальнейшие межэтнические и межрелигиозные конфликты.
Путин продолжает вести захватническую политику
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Путин фактически объявил войну Казахстану и Молдове. Ведь российский диктатор подписал соответствующий указ.
- В частности, документ российского диктатора упрощает получение российского паспорта для граждан Казахстана, Молдовы и Белоруссии. Теперь, чтобы его получить, казахам, молдованам и белорусам не нужно прожить в России 5 лет, не нужно знать историю и законы Москвы.
- Алексей Данилов вспомнил, как Путин сделал временно оккупированным Крымом и Донбассом, когда россияне пошли "защищать" граждан, которые общаются на русском языке и имеют паспорта России.