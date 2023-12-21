"Русский мир" не совсем "русский": в ISW заметили определенный раскол между Путиным и патриархом Кириллом

Аналитики заявили, что глава российской православной церкви Кирилл сделал заявления, противоречащие позиции Путина. В частности, они не отвечают усилиям Владимира Путина.

В ISW уверены, что заявления Кирилла контрастируют с последними попытками Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира". Ведь на днях глава Кремля упростил получение российского гражданства гражданами Беларуси, Казахстана и Молдовы.

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Какие разногласия между позициями Путина и Кирилла

Глава подконтрольной Кремлю российской православной церкви патриарх Кирилл сделал ряд антимигрантских и ксенофобских заявлений, прямо противоречащих усилиям президента России Владимира Путина, направленным на восстановление инклюзивной идеологии "русского мира",

– заявили аналитики.

Они вспомнили, что Кирилл во время московского епархиального собрания 20 декабря:

обвинил мигрантов в том, что они все больше угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в России, отказываясь интегрироваться в российское общество и создавая преступные и экстремистские организации;

заявил, что жизнь этнических россиян "коренного населения" почти невыносима в некоторых регионах, включая Москву.

"Если такие тенденции сохранятся, то российские православные люди "потеряют себя, потеряют Россию", – заявил Кирилл.

В американском Институте изучения войны объясняют, что эти заявления Кирилла контрастируют с последними попытками Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира", которая включает всех людей разных этнических и религиозных принадлежностей, живших или проживающих на географических территориях, принадлежавших Киевской Руси, московскому царству, российской империи, советскому союзу и современной России.

Так, на заседании Совета законодателей 20 декабря Путин заявил, что якобы "российская конституция и правительство пытаются обеспечить гармонию в разнообразной и великой России", вновь отмечая свои усилия представить страну-агрессора как инклюзивное и гармоничное мультикультурное российское государство.

Аналитики ISW считают, что Владимир Путин:

с одной стороны – все больше переосмысливает себя как "современного царя", который "защищает" суверенитет России, чтобы оправдать свою войну в Украине и успокоить свои ультранационалистические электораты, имеющие более нетерпимые взгляды на религию и российскую идентичность;

с другой стороны, пытался казаться инклюзивным лидером, чтобы побудить все религиозные и этнические группы поддерживать его режим и военные усилия.

Антимигрантская и ксенофобская риторика Кирилла тесно связана с политикой российского правительства по поводу мигрантов и нероссийских этносов, чем заявленная президентом Владимиром Путиным инклюзивность в рамках "русского мира",

– заявляли аналитики.

По их данным, эти нарративы и политика противоречивы и могут в конечном итоге усложнить усилия Путина успокоить разные группы населения в России и спровоцировать дальнейшие межэтнические и межрелигиозные конфликты.

Путин продолжает вести захватническую политику