Имеет все шансы стать канцлером Германии: что важно знать о Фридрихе Мерце

В Германии распалась правительственная коалиция. Если произойдет отставка Олафа Шольца, то его место может занять Фридрих Мерц. Он является лидером немецкой оппозиции, его политика по помощи Украине несколько отличается от действующего канцлера.

Толчком к проблемам в немецком правительстве стала отставка министра финансов Кристиана Линднера, которую инициировал Шольц. Председатель общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что кандидатура Фридриха Мерца может помочь Украине получить необходимую военную помощь от Германии.

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Фридрих Мерц и помощь Украине

Юрий Романюк отметил, что еще до раскола в правительственной коалиции Фридрих Мерц давил на Шольца, чтобы удовлетворить просьбу Украины предоставить ракеты Taurus.

Надо понимать, что Мерц не просто одинокий политик, ведь без партии, которую он возглавляет, в любом случае новой коалиции не будет,

– сказал председатель общественной организации.

Он предположил, что Мерц имеет все шансы стать канцлером Германии. На первый взгляд, лидером немецкой оппозиции проукраинский политик, ведь все его предыдущие заявления направлены на поддержку нашего государства.

Обратите внимание! Фридрих Мерц заявил, что его страна не станет стороной войны, если будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он привел в пример Францию и Великобританию, которые также передают оружие на нужды ВСУ. Мерц подчеркнул, что помощь Германии даст возможность Украине защититься от российской агрессии.

Если сравнивать его слова со словами Шольца, то, по мнению Юрия Романюка, Мерц является более радикальным по противодействию России.

"Для нашего государства пока нет видимых угроз, если он станет преемником Шольца. Кажется, это бы помогло, ведь Мерц выступает за усиление помощи Украине", – заметил он.