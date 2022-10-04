В военном руководстве России хаос, есть раскол среди военных, – Арестович о контрнаступлении ВСУ
Источник:ФЕЙГИН LIVE
Россия продолжает терпеть сокрушительные поражения на фронте в Украине. В российской армии все больше нарастает недовольство действиями своего руководства.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он напомнил, что недавно в русской армии произошли кадровые перестановки.
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Хаос в военном руководстве России
В частности, генерал-лейтенант Роман Бердников заменил генерал-полковника Александра Журавлева в должности руководителя Западного военного округа .
По словам Арестовича, это уже пятое изменение командования этого округа за время войны.
Это демонстрирует уровень хаоса в военном руководстве России,
– отметил советник главы ОП.
По его словам, высшие чины русской армии были недовольны этим назначением. Однако умолчали и не решились откровенно высказать свою позицию.
"В военно-политическом руководстве России нарастает конфликт"
Кроме того, из-за поражений кафиров в Украине посыпалась критика и на других военных руководителей. Арестович напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана.
Также, по словам советника главы ОП, российские власти критикуют депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.
Это уже свидетельствует о расколе среди военных. Это признаки конфликта, нарастающего в высшем военно-политическом руководстве России,
– отметил Арестович.
Как контрнаступление ВСУ влияет на настроения кафиров
По мнению советника главы Офиса Президента, конфликты в российской армии будут только усиливаться с последующим контрнаступлением ВСУ.
Любое военное поражение российская сторона переживает как нравственную катастрофу. Это приводит к обвалу мотивации и началу переоценки системы ценностей. Военные не понимают, за что они воюют,
– подчеркнул Арестович.
По его словам, в таких условиях даже хорошо подготовленные армейцы не смогут применить свои навыки на поле боя, поскольку не понимают, зачем это им.
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" Особо чувствуется упадок морального духа кафиров на Херсонском направлении . Там российские войска крайне истощены морально и физически, у них даже с едой все плохо", - добавил советник главы ОП.
Он отметил, что сейчас отдельные части держатся только на свободе командиров и ситуация будет только ухудшаться.
Алексей Арестович рассказал о расколе среди российских военных: смотрите видео
Ситуация в русской армии: коротко
- В России идет мобилизация. Однако у страны-агрессорки есть определенные проблемы с оснащением и обучением призывников.
- Захватчики уже начали перебрасывать на войну в Украину солдат из Сирии. А в некоторых военных учебных заведениях остановили обучение.
- В состоянии находящихся в Украине российских оккупационных войск наблюдается не только паническое настроение из-за контрнаступления ВСУ, но и незаурядное угнетение из-за крайне жестких действий заградительных отрядов.