Санкции в обмен на бизнес с Россией: действительно ли в окружении Трампа произошел раскол

В окружении Дональда Трампа сформировались две противоборствующие группы с кардинально разными подходами к прекращению войны в Украине. Одна часть политиков настаивает на сохранении военной поддержки Киева, тогда как другая продвигает идею отмены санкций ради заключения деловых соглашений с Москвой.

Об этих внутренних противоречиях в Вашингтоне рассказал 24 Каналу профессор международной политики Скотт Лукас. Речь идет о том, что первая фракция состоит из представителей разведки, армии и Госдепартамента, которые выступают за защиту безопасности Украины. Эту группу негласно возглавляет директор ЦРУ Джон Ретклифф, который стремится заставить Россию сесть за стол переговоров.

Кто продвигает интересы Кремля

Вторая группа ориентируется исключительно на финансовую выгоду и восстановление деловых связей с Россией. Ключевой фигурой здесь, вероятно, выступает Стив Виткофф. Эксперт считает, что российские власти целенаправленно "обрабатывают" его через Кирилла Дмитриева, который является финансовым советником Владимира Путина.

Обратите внимание! Полное интервью профессора международной политики Института Клинтона Университетского колледжа Дублина Скотта Лукаса можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке .

Именно от этих людей раздаются предложения о возможном снятии санкций. В обмен на это они предлагают освободить политических заключенных или возобновить закупки белорусских калийных удобрений. Однако такие инициативы вряд ли увенчаются успехом, ведь Москва пока не готова к реальным встречам на высоком уровне с участием Украины и США.

Начало экономических переговоров с россиянами до окончания вторжения выглядело бы очень и очень плохо, особенно для подавляющего большинства американцев, которые до сих пор верят в поддержку Украины в этой войне,

– подытожил Скотт Лукас.

Помимо политических игр, он обратил внимание на проблемы с пополнением российской армии. Вместо ожидаемых 300 тысяч человек агрессору удалось призвать лишь чуть более 15 тысяч. Это свидетельствует о том, что оккупанты больше не способны на масштабные наземные прорывы, поэтому сосредоточатся на удержании обороны и воздушном терроре.

Напомним, что в конце сентября специальный представитель Кремля встретился со Стивом Виткоффом а и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Тогда стороны обсуждали перспективы мирного завершения войны и возобновления сотрудничества между государствами.

Кроме того, российский диктатор воспринимает Дональда Трампа как окно возможностей. Москва активно демонстрирует лояльность к американским представителям, надеясь избежать жестких решений по усилению военной поддержки Украины.

Интервью Скотта Лукаса: смотрите видео