Раскола проукраинской позиции в Европе нет, есть проявления российской лоббистской сети, – ОП

Украине противостоять российской агрессии помогает весь мир. Хотя ряд стран предлагают пойти на уступки, чтобы закончить войну, Михаил Подоляк убежден, что раскола проукраинской позиции нет.

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире телемарафона. Михаил Подоляк подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются проявления российской лоббистской сети, передает 24 канал.

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В Европе ищут способы закончить войну

Сегодня нет раскола проукраинской позиции в Европе. Есть определенные поднятия голов со стороны российской лоббистской сети,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время он добавил, что Европа не лишилась страха перед Россией. Она все еще опасается атаки оружием массового поражения, в частности, тактического ядерного удара.

Михаил Подоляк отметил, что в Европе стремятся вернуться к довоенной жизни. Хотят снова спокойно заниматься бизнесом, а также сидеть в кафе. И, конечно, продолжать получать теневые средства от России.

Советник главы ОП добавил, что война длится уже три месяца. И европейцы начинают понимать, что она может затянуться. Поэтому они стремятся найти возможность ее окончить. Но сделать это не благодаря военной помощи, а уступкам со стороны Украины.

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинскую сторону такое не устраивает. Что касается сил противостоять врагу, то их, убежден он, у нас хватит. Он же напомнил, что в течение первых трех недель мы воевали с Россией один на один.

"Вы же помните, что в первые недели они все ожидали: встанем ли мы на колени, упадем ли. Упадет ли Киев за три дня, или за семь. Они нам не помогали, поэтому Украина может выдержать этот удар", – подчеркнул он.

Позиция Украины остается непреклонной

Накануне глава МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, на какие уступки Украина не готова ради мира. Он подчеркнул, что не пойдет на них даже тогда, когда на Украину нападет полмира. Речь идет о территориальной целостности нашего государства, полном уходе русских солдат из Украины, а также определении внешней политики самими украинцами.

Во время Украинского завтрака в Давосе Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру. И он, уверен президент, непременно наступит. В то же время глава государства отметил, что не уверен, будет ли договариваться украинская сторона именно с нынешним президентом России Владимиром Путиным.

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