Про це радник глави Офісу Президента розповів в ефірі телемарафону. Михайло Подоляк підкреслив, що наразі спостерігаються прояви російської лобістської мережі, передає 24 канал.

Читайте також Росіяни мають "перевагу в цифрах", але досягли в Україні тільки незначних успіхів, – Пентагон

В Європі шукають способів закінчити війну

Сьогодні немає розколу проукраїнської позиції в Європі. Є певні підняття голів з боку російської лобістської мережі,

– наголосив Подоляк.

Водночас він додав, що Європа не позбулася страху перед Росією. Вона все ще боїться атаки зброєю масового ураження, зокрема, тактичного ядерного удару.

Михайло Подоляк зауважив, що в Європі прагнуть повернутися до довоєнного життя. Хочуть знову спокійно займатися бізнесом, а також сидіти у кав'ярнях. І, звичайно ж, продовжувати отримувати тіньові кошти від Росії.

Радник глави ОП додав, що війна триває уже три місяці. І європейці починають розуміти, що вона може затягнутися. Тож вони прагнуть знайти можливість її закінчити. Але зробити це не завдяки воєнній допомозі, а поступках з боку України.

Михайло Подоляк підкреслив, що українську сторону таке не влаштовує. Що ж стосується сил протистояти ворогові, то їх, переконаний він, у нас вистачить. Він ж нагадав, що упродовж перших трьох тижнів ми воювали з Росією сам на сам.

"Ви ж пам'ятаєте, що в перші тижні вони всі очікували: чи встанемо ми на коліна, чи впадемо. Чи Київ впаде за три дні, чи за сім. Вони нам не допомагали, тому Україна може втримати цей удар", – наголосив він.

Позиція України залишається непохитною

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, на які поступки Україна не готова заради миру. Він підкреслив, що не піде на них навіть тоді, коли на Україну нападе пів світу. Мовиться про територіальну цілісність нашої держави, повний відхід російських солдатів з України, а також визначення зовнішньої політики самими українцями.

Під час Українського сніданку в Давосі Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне до миру. І він, переконаний президент, неодмінно настане. Водночас глава держави зазначив, що не впевнений, чи домовлятиметься українська сторона саме з нинішнім президентом Росії Володимиром Путіним.

Варте уваги – посол України в Німеччині потролив уряд країни за повільні постави зброї до нашої держави: дивіться відео