"Раскованный, ожидает внимания, ему нужны массы": Навальный опубликовал характеристику из СИЗО

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в России, опубликовал свою психологическую характеристику из следственного изолятора. В частности, оппозиционеру дали такие характеристики как "раскованный, свободен в самоутверждении и ожидает покровительства".

Фото со своей учетной карточки Навальный опубликовал в соцсетях. Также он обнародовал ориентировку, которую составили на него в СИЗО "Матросская тишина", ведь тогда оппозиционера охарактеризовали, как "склонного к побегу".

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Навальному дали психологическую характеристику в СИЗО

Умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один,

– говорится в характеристике оппозиционера.

Навальный характеристику оценил и назвал ее "гениально сформулированной".

"Общайся. Будь естественным, понятным и искренним. Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН", – прокомментировал Навальный.



Учетная карта Навального / Фото из инстаграма Навального

С Навального сняли характеристику "склонного к побегу"

Отметим, что недавно с Навального сняли характеристику "склонного к побегу", однако на спецкомиссии решили внести его в другой список – "экстремистов и террористов".

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Главное о заключении Алексея Навального:

Оппозиционера задержали сразу по возвращению в Россию после лечения из Германии.

Навального осудили по так называемому делу "Ив Роше". За решеткой он должен провести более 2 лет и 6 месяцев.

В конце сентября против оппозиционера открыли еще одно уголовное дело – за экстремизм.

Часть публикации Алексея Навального в инстаграме:

Если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны. Это "ориентировка" и "учетная карточка" на преступника. И кто бы мог подумать, что величайшее в моей жизни политическое напутствие будет написано именно там. Рядом с "особыми приметами". Цитирую "психологическую характеристику" (на фото 4 в карусели):

"Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним".

Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания.

Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи.

Твои глобальные планы не получится реализовывать одному. А для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, говори с ними. Общайся. Будь естественным, понятным и искренним.