Раскритиковал западные СМИ и поддержал Украину: заявления Эрдогана на встрече с Зеленским

В Украине 3 февраля с визитом находится президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским он выразил поддержку Украине и сделал ряд заявлений.

В частности, Эрдоган подверг критике западную прессу за "безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, которые истощают украинский народ". Вероятно, речь идет о заявлениях о нападении Путина, сообщает 24 канал.

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Эрдоган готов быть посредником

Лидер Турции снова заверил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса "двух соседних государств". По его мнению, пожар нужно тушить, а не разжигать.

В этом контексте Эрдоган еще раз предложил организовать встречу Зеленского и Путина. Он выступает за минские соглашения.

Турция готова стать площадкой для проведения саммита для урегулирования международного кризиса в рамках минских соглашений,

– заявил турецкий руководитель.

Поддержка крымских татар и историчность момента

Президент Турции также выразил поддержку крымским татарам.

Крымские татары формируют мост исторической дружбы между нашими странами. Мы просмотрели на переговорах общие проекты, направленные на благо наших соотечественников,

– сказал Эрдоган.

По его словам, подписание соглашений с Украиной является символом свободы и продвижения стратегического партнерства. Он надеется на дальнейшее сотрудничество по принципу "зарабатываешь ты – зарабатываю я".

Кроме того, Эрдоган обратил внимание на тот факт, что 3 февраля 30 лет назад Украина и Турция установили дипломатические отношения. Он отметил, что исходя из этого, встреча имеет исторический контекст.

Визит Эрдогана в Украину

Украина и Турция 3 февраля подписали соглашение о зоне свободной торговли. Это сделали в присутствии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана.

Также Реджеп Эрдоган, как и во время своего прошлого визита в Киев, обратился к украинским военным традиционным приветствием "Слава Украине!". В ответ прозвучало "Героям Слава!"

Турецкий глава выразил надежду, что встречи в украинской столице приведут к положительному результату. Эрдоган подчеркивал: за последние годы странам удалось добиться успеха в отношениях.

Приветствие Реджепа Эрдогана: смотрите видео