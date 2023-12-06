Путин все еще готов воевать, – экс-глава НАТО Расмуссен раскрыл планы диктатора
Экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что Владимир Путин еще готов воевать. Российский диктатор переходит к "плану Б" в войне в Украине.
Экс-глава НАТО призвал пригласить Украину присоединиться к Альянсу как можно быстрее. Об этом передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.
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Путин все еще готов воевать
Расмуссен считает, что, несмотря на то, что Путин не достиг своей цели захватить Украину и свергнуть украинское правительство, он все еще надеется одержать победу. Бывший глава Альянса говорит, что российский диктатор переходит к "плану Б", и это плохая новость.
"План А" заключался в том, чтобы завоевать Украину через несколько дней и создать проблемы для правительства в Киеве. Он потерпел неудачу, поэтому сейчас он (Путин – 24 Канал) ведет войну на истощение. Его цель – сделать так, чтобы конфликт завершился безрезультатно, дестабилизировать Украину, сделать ее слабой,
– сказал Расмуссен.
По его словам, союзники должны создать четкую стратегию, которая поможет Украине победить в войне с Россией. Партнеры должны определить срок победы.
Мало того, что Украина должна выжить, но она должна выжить как свободная, независимая и демократическая страна, что означает выгнать все российские войска с украинской земли,
– объяснил он.
Бывший глава НАТО отмечает, что партнеры должны помогать столько, сколько это потребуется для победы. Кроме того, необходимо создать архитектуру европейской безопасности, а также предоставить членство Украине в ЕС и НАТО.
"Особенно, когда речь идет о НАТО, мы должны пригласить Украину присоединиться к НАТО как можно быстрее, потому что это самая высокая гарантия безопасности для Украины", – заявил Расмуссен.
Что говорят эксперты Украины и НАТО
- Недавно политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом описал два сценария вступления Украины в НАТО. Идеальный заключается в приглашении по открытой дате, а реалистичный – в определении алгоритма, по которому будет происходить вступление нашего государства в Альянс.
- Недавно заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков отметил, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг является одним из немногих, кто реалистично говорит о войне в Украине. Эксперт назвал его трезвую оценку позитивом для нашей страны. По его мнению, у Украины есть большие шансы на получение членства в НАТО, несмотря на кучу проблем.
- Напомним, политолог Андрей Вигиринский призвал рассматривать с разных сторон заявления европейских стран о поддержке курса Украины в НАТО. Ведь есть большая разница между общим согласием стран и необходимостью голосовать на уровне парламента за согласие участия конкретного государства в НАТО.