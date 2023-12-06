Путин все еще готов воевать, – экс-глава НАТО Расмуссен раскрыл планы диктатора

Экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что Владимир Путин еще готов воевать. Российский диктатор переходит к "плану Б" в войне в Украине.

Экс-глава НАТО призвал пригласить Украину присоединиться к Альянсу как можно быстрее. Об этом передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Путин все еще готов воевать

Расмуссен считает, что, несмотря на то, что Путин не достиг своей цели захватить Украину и свергнуть украинское правительство, он все еще надеется одержать победу. Бывший глава Альянса говорит, что российский диктатор переходит к "плану Б", и это плохая новость.

"План А" заключался в том, чтобы завоевать Украину через несколько дней и создать проблемы для правительства в Киеве. Он потерпел неудачу, поэтому сейчас он (Путин – 24 Канал) ведет войну на истощение. Его цель – сделать так, чтобы конфликт завершился безрезультатно, дестабилизировать Украину, сделать ее слабой,

– сказал Расмуссен.

По его словам, союзники должны создать четкую стратегию, которая поможет Украине победить в войне с Россией. Партнеры должны определить срок победы.

Мало того, что Украина должна выжить, но она должна выжить как свободная, независимая и демократическая страна, что означает выгнать все российские войска с украинской земли,

– объяснил он.

Бывший глава НАТО отмечает, что партнеры должны помогать столько, сколько это потребуется для победы. Кроме того, необходимо создать архитектуру европейской безопасности, а также предоставить членство Украине в ЕС и НАТО.

"Особенно, когда речь идет о НАТО, мы должны пригласить Украину присоединиться к НАТО как можно быстрее, потому что это самая высокая гарантия безопасности для Украины", – заявил Расмуссен.

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