Ексочільник НАТО закликав запросити Україну приєднатися до Альянсу якнайшвидше. Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Путін все ще готовий воювати

Расмуссен вважає, що попри те, що Путін не досяг своєї мети захопити Україну та повалити український уряд, він все ще сподівається здобути перемогу. Колишній очільник Альянсу каже, що російський диктатор переходить до "плану Б", і це погана новина.

"План А" полягав у тому, щоб завоювати Україну за кілька днів і створити проблеми для уряду в Києві. Він зазнав невдачі, тому зараз він (Путін – 24 Канал) веде війну на виснаження. Його мета – зробити так, щоб конфлікт завершився безрезультатно, дестабілізувати Україну, зробити її слабкою,

– сказав Расмуссен.

За його словами, союзники мають створити чітку стратегію, яка допоможе Україні перемогти у війни з Росією. Партнери мають визначити термін перемоги.

Мало того, що Україна повинна вижити, але вона повинна вижити як вільна, незалежна і демократична країна, що означає вигнати всі російські війська з української землі,

– пояснив він.

Колишній глава НАТО наголошує, що партнери мають допомагати стільки, скільки це буде потрібно для перемоги. Крім того, потрібно створити архітектуру європейської безпеки, а також надати членство Україні в ЄС та НАТО.

"Особливо, коли мова йде про НАТО, ми повинні запросити Україну приєднатися до НАТО якнайшвидше, тому що це є найвищою гарантією безпеки для України", – заявив Расмуссен.

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