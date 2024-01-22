Когда начнется распад России, кадыровцы станут первыми жертвами – Яковенко

В Мелитополе между кадыровцем и российским военным вспыхнула схватка, едва не закончившаяся стрельбой. Впрочем, это лишь показательное выступление. Ведь кадыровцы смелы тогда, когда уверены, что не получат "обратную связь".

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, что будет с ними, когда упадет вся путинская власть.

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"Кадыровцы очень смелые тогда, когда им не дают отпор. Против вагнеровцев они оказались овцами", – заметил оппозиционер.

Что будет с кадыровцами

По анализу Игоря Яковенко, кадыровцы очень мало, а то ни один из них не оказывается в плену. Это может свидетельствовать о том, что "отважных" бойцов Рамзана Кадырова, о которых он рассказывает, нет на линии фронта.

Они могут выступать в роли заградительных отрядов, которые размещаются за основным войском и не дают бежать солдатам с поля боя.

"Как только произойдет серьезное поражение, например, деоккупация Крыма, вся конструкция путинской власти пойдет в разнос. Тогда кадыровцы будут сами и, если не успеют убежать к себе в республику, станут одними из первых жертв. Потому что ненависть к ним безумна", – объяснил Яковенко.

А ненавидят кадыровцев российские силовики, спецслужбы, росгвардия и другие оккупанты.

Что известно о конфликте кадыровцев с российским военным: основное