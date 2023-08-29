Глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказал 24 Каналу, что эти события радуют всех нормальных людей, ведь Крым должен быть освобожден от российской оккупации.

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Виновные в войне должны предстать перед судом

Он подчеркнул, что любые успешные операции в Крыму – это залог будущей победы Украины над оккупантами.

Крым является ахиллесовой пятой режима Владимира Путина. И его систему разрушит именно деоккупация полуострова. Это будет означать полное поражение и крушение этого режима,

– уверен глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

Когда это будет достигнуто, только тогда можно будет рассчитывать на то, что Россия трансформируется в другое государственное образование. А также, что виновные в этой преступной войне предстанут перед судом и будут выплачивать компенсацию Украине и украинскому народу.

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Болезненный вопрос для Путина

В то же время российские пропагандисты умалчивают о громких событиях, происходящих во временно оккупированном Крыму, или о взрывах на аэродромах в России.

Россияне не распространяют эту информацию, потому что для Путина и его окружения это уязвимый и болезненный вопрос,

– заметил Закаев.

Он вспомнил, какое "восхищение" и "подъем" вызвала в России оккупация Крыма в 2014 году. А сейчас все это рушится и приведет к окончательной потере полуострова страной-агрессором.

"В Кремле понимают, что деоккупация Крыма станет поражением России. Поэтому и пытаются любым способом скрыть информацию о таких инцидентах на полуострове и в стране-агрессоре, чтобы не допустить своего краха", – уверен Ахмед Закаев.

Важно! Советник глав ОПУ Михаил Подоляк отметил, что у Украины есть полный консенсус с партнерами относительно возможности ликвидировать все российское на территории временно оккупированного Крыма.

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