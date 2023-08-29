Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв розповів 24 Каналу, що ці події мають тішити усіх нормальних людей, адже Крим має бути звільнений від російської окупації.

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Винні у війні мають постати перед судом

Він наголосив, що будь-які успішні операції в Криму – це є запорука майбутньої перемоги України над окупантами.

Крим є ахіллесовою п'ятою режиму Владіміра Путіна. І його систему зруйнує саме деокупація півострова. Це буде означати повну поразку та крах цього режиму,

– впевнений голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Коли це буде досягнуто, тільки тоді можна буде розраховувати на те, що Росія трансформується в якесь інше державне утворення. А також, що винні у цій злочинній війні постануть перед судом й будуть виплачувати компенсацію Україні та українському народу.

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Болюче питання для Путіна

Водночас російські пропагандисти замовчують гучні події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму, або ж вибухи на аеродромах в Росії.

Росіяни не поширюють цю інформацію, тому що для Путіна та його оточення це вразливе та болюче питання,

– зауважив Закаєв.

Він згадав, яке "захоплення" та "піднесення" викликало в Росії окупація Криму у 2014 році. А зараз все це руйнується і призведе до остаточної втрати півострова країною-агресоркою.

"В Кремлі розуміють, що деокупація Криму стане поразкою Росії. Тому й намагаються у будь-який спосіб приховати інформацію про такі інциденти на півострові та в країні-агресорці, щоб не допустити свого краху", – впевнений Ахмед Закаєв.

Важливо! Радник глав ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що Україна має повний консенсус з партнерами щодо можливості ліквідувати все російське на території тимчасово окупованого Криму.

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