В течение 3 – 7 лет, – Данилов спрогнозировал распад России

Украина продолжает противостоять российскому нашествию. В победе нашего государства никто не сомневается. В то же время, открытым вопросом остается будущее России.

Своими предположениями по этому поделился секретарь СНБО Алексей Данилов. В интервью он рассказал, когда Россия может распастись.

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Россия вот-вот распадется

По словам Данилова, Западу следует готовиться к тому, что Россия либо распадется, либо развалится. Он отметил, что в свое время это уже переживал Советский Союз.

Секретарь СНБО отметил, что саммит кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина подтвердил важную гипотезу. Речь идет о том, что Россия слаба. Более того, у нее риск развалиться на меньшие части.

Запад не знает России, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет,

– подчеркнул Данилов.

Алексей Данилов убежден, что сам процесс распада России будет "впечатляющим". А будет проходить он в течение трех, пяти или семи лет.

Это исторический процесс, а историю не остановишь,

– отметил он.

Накануне Данилов прокомментировал вопрос размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Он назвал страну, которая не позволит России претворить в жизнь свой замысел.

Ядерки в Беларуси может не быть

По словам секретаря СНБО, размещение ядерного оружия на территории Беларуси "не будет и быть не может". По крайней мере, до тех пор, пока Китай не позволит Путину это сделать. Данилов "более чем уверен", что этого и не произойдет.

Он добавил, что ядерка на территории Беларуси не нужна ни Китаю, ни России. Между тем, слова Путина – очередная попытка шантажировать мир. Кремлевский диктатор таким образом пытается подтолкнуть США к давлению на Украину. Чтобы наше государство шло на переговоры и согласилось на условия Москвы.

Между тем, слова Путина – очередная попытка шантажировать мир. Кремлевский диктатор таким образом пытается подтолкнуть США к давлению на Украину. Чтобы наше государство шло на переговоры и согласилось на условия Москвы. Алексей Данилов подчеркнул, что среди стремлений россиян не последующая эскалация конфликта. Отнюдь, ведь внутри страны размышляют над тем, как бы поскорее его закончить.

К слову, накануне Данилов изложил 12 шагов по деоккупации Крыма. В них он расписал, что должно быть с полуостровом после его освобождения от врагов.