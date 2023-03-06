Армия развалится, а Путина выметут из Кремля: генерал Британии сказал, когда будет крах России
Источник:Sky News
Британский генерал Ричард Даннат констатировал, что есть немало недовольных решениями Путина среди кремлевского генералитета. Не исключено, что в недалекой перспективе диктатора выдворят из Кремля.
Отметим, что Ричард Даннат также командовал Генеральным штабом Великобритании. Поэтому очевидно, не стоит не учитывать его слов о том, что вражеское государство может распасться, а Владимир Путин останется без власти.
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Все в руках Вооруженных Сил
По словам генерала, если предстоящие контрнаступательные операции Вооруженных Сил нашего государства будут успешными, авторитет Путина станет нулевым.
Я хотел бы сказать, если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, то армия России развалится и будет бежать. Вполне вероятно, что Путина выдворят из Кремля,
– сказал Даннат.
Кроме того, он отметил, что Украине крайне необходимо вооружение. И если Запад, в частности, Германия и США будут принимать положительные решения по поставкам техники и авиации, эта война может закончиться уже в этом году.
Российские генералы не согласны с Путиным
Можно было бы подумать, что, наконец, после стольких поражений "второй армии мира" восстанет все население России и свергнет диктатора с трона. Однако, по мнению Данната, лишить влияния Путина могут именно военные вражеской державы.
Высшему военному командованию России не нравится, что Путин вступил в войну, с которой они не согласны. Я думаю, что это будет Герасимов и высший генералитет, которые вытолкнут Путина,
– констатировал он.
Когда распадется Россия
- Военный эксперт и историк Михаил Жирохов считает, что распад вражеского государства пока невозможен. По его словам, это потому, что к этому не готовы западные партнеры Украины.
- Очевидно, мир все еще опасается ядерного арсенала, которым владеет Путин. Однако отрицать тот факт, что Россия движется к распаду, не следует.
- Такого же мнения секретарь СНБО Алексей Данилов. Не так давно он отметил, что Путин 24 февраля 2022 года запустил процесс фрагментации России.