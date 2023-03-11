Коренные народы хотят независимости: возможен ли сценарий развала России

По состоянию на сегодняшний день все коренные народы России выразили желание отделиться от нее. Уже не будет так, как в начале 2000-х, когда чеченцы хотели выйти, а другие не поддержали.

Теперь стать независимыми хотят все. Об этом 24 Каналу сказал руководитель Бурятского национально-демократического движения Доржо Дугаров.

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Национальные движения уже не исчезнут

"Этот проект "Российской Федерации" уже не имеет никакого будущего, никаких перспектив. Он точно развалится. Конечно, они могут попытаться законсервировать ситуацию и создать что-то "Севернее Кореи", – говорит Дугаров.

Но вряд ли это удастся, уверяет он, ведь для этого недостаточно сил и ресурсов. Возможен и вариант военной хунты.

В любом случае национальные движения, что появились, уже не исчезнут. Люди поняли, что наша цель – создание собственных независимых национальных государств,

– подчеркнул Дугаров.

По словам руководителя Бурятского национально-демократического движения, представители его народа – и добровольно идущие воевать, и мобилизовавшие – активно ругают власть. "Рост недовольства в их рядах тоже есть. Мол, ими неправильно управляют, отправляют, но не снабжают правильно. И пусть они все проиграют и будут разгромлены", – отмечает он.

Как отметил Дугаров, за последние 20 лет Владимир Путин уничтожал талантливые и хорошие кадры у себя в армии и так далее. Шел обратный отрицательный отбор. У них не появилось талантливых генералов, только лизоблюды, холуи и другие. Я не знаю, смогут ли такие люди составить какую-нибудь оппозицию Путину. Наверное, они все покатятся вниз", – убежден Доржо Дугаров.

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