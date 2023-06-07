Россия на финишной прямой своего развития, – экс-глава МИД Огрызко прогнозирует распад империи

Начав войну против Украины, Путин лишь подтолкнул собственное империалистическое государство ближе к пропасти, в которую оно может свалиться. Сегодня эта страна находится уже на финишной прямой своего развития.

Об этом, в частности, рассказал во время круглого стола "Распад России: почему этого не стоит бояться..." экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Он подчеркнул, что эта империя со временем распадется.

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Причина для развала России не одна

Развалится страна-террористка на куски, по словам Владимира Огрызко, "в силу многих обстоятельств".

Сегодня для меня лично абсолютно очевидно – Россия вышла на финишную прямую своего нынешнего развития. И, безусловно, в силу многих обстоятельств развалится на куски,

– подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Речь, среди прочего, о том, что у этой современной империи просто-напросто уже сейчас не хватает практически внутренних ресурсов для поддержания своей жизнедеятельности в сегодняшней форме. Речь, среди прочего, и о демографическом кризисе, о котором российское руководство говорило не один год.

Катализатором могут стать разные вещи

В своей уверенности в развале "гнилой российской империи" Владимир Огрызко также отметил, что причиной упадка могут быть разные вещи.

Как это произойдет, из-за чего это произойдет: из-за Пригожина или из-за похода российского легиона на Воронеж или на Москву, или по другим обстоятельствам – это уже вопрос двадцать второй,

– сказал он.

Однако экс-глава МИД Украины подчеркнул, что из-за дисбаланса в самой политической структуре России как только пошатнется центр – упадет все: "Как только власть центра начнет ослабевать – конструкция развалится".

Круглый стол "Распад России: почему этого не стоит бояться. Причины, вызовы, последствия…": видео

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