Только Турция к этому готова: почему мир боится распада России

Война в Украине сейчас продолжается, однако рано или поздно она закончится. Когда победу одержит Украина, Россию ждет проигрыш и развал территории. В то же время это приведет к существенным геополитическим изменениям в мироустройстве.

Однако США и страны Европейского Союза кажется не готовы к этому и не имеют планов относительно того, каким будет мир без России. Так мнение высказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что одна страна все-таки предусматривала такое развитие событий и готовилась к нему.

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США всегда боялись распада России

Он напомнил, что еще в 2019 году Турция представила карту, на которой были указаны сферы влияния страны в Европе и Азии по состоянию на 2050 год.

Значительная территория России на этой карте была обозначена как та, что находится под влиянием Турции. Так же как Украина и полуостров Крым, ведь Анкара имеет старые и тесные связи с коренным населением полуострова – крымскими татарами. Также зона влияния Турции распространялась до границы с Россией и по побережью Азовского моря. Это был намек на то, что Турция еще тогда знала что делать, если Россия распадется,

– предположил Ус.

Только эта страна имела понимание того, что мир без России не только возможен, он даже будет довольно неплохим. Однако, по мнению консультанта Национального института стратегических исследований, главные партнеры Украины, прежде всего США, всегда очень боялись распада сначала Советского Союза, а теперь и России.

Япония просчитала ситуацию

"Поэтому нужно убеждать партнеров, что мир без России возможен. Самое главное, что сейчас больше стран начинают осознавать, какие бонусы они могут получить от этого", – объяснил он.

Например, Япония в январе и феврале 2024 года поддержала финансово Украину. Это может быть связано с тем, что эта страна просчитала ситуацию заранее и осознала, что поражение России в этой войне будет означать восстановление контроля Японией над своими северными территориями, которые мы называем Курилами (сейчас Курильские острова являются территорией России, хотя Япония это отрицает – 24 Канал).

Пока есть этот статус-кво, по мнению Уса, Япония не может восстановить территориальную целостность. Как только Россия потерпит поражение, это открывает окно возможностей для Японии вернуть и северные территории, и возможно пересмотреть другие спорные территории, которые то Россия контролировала.

"Чем больше страны будут понимать, что распад России соответствует их интересам, тем больше будут помогать Украине. В частности финансово поддерживать нашу экономику до победы Украины, а следовательно поражения России", – отметил Иван Ус.

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