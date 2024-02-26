Проте США та країни Європейського Союзу здається не готові до цього та не мають планів щодо того, яким буде світ без Росії. Так думку висловив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що одна країна все ж таки передбачала такий розвиток події і готувалась до нього.

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США завжди боялись розпаду Росії

Він нагадав, що ще у 2019 році Туреччина презентувала мапу, на якій були вказані сфери впливу країни в Європі та Азії станом на 2050 рік.

Значна територія Росії на цій мапі була позначена як така, що перебуває під впливом Туреччини. Так само як Україна та півострів Крим, адже Анкара має старі та тісні зв'язки з корінним населенням півострова – кримськими татарами. Також зона впливу Туреччини поширювалась до кордону з Росією і по узбережжю Азовського моря. Це був натяк на те, що Туреччина ще тоді знала що робити, якщо Росія розпадеться,

– припустив Ус.

Тільки ця країна мала розуміння того, що світ без Росії не лише можливий, він навіть буде доволі непоганим. Проте, на думку консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, головні партнери України, насамперед США, завжди дуже боялись розпаду спочатку Радянського Союзу, а тепер і Росії.

Японія прорахувала ситуацію

"Тому потрібно переконувати партнерів, що світ без Росії можливий. Найголовніше, що зараз більше країн починають усвідомлювати, які бонуси вони можуть дістати з цього", – пояснив він.

Наприклад, Японія у січні та лютому 2024 року підтримала фінансово Україну. Це може бути пов'язано з тим, що ця країна прорахувала ситуацію наперед та усвідомила, що поразка Росії у цій війні буде означати відновлення контролю Японією над своїми північними територіями, які ми називаємо Курилами (зараз Курильські острови є територією Росії, хоча Японія це заперечує – 24 Канал).

Поки є цей статус-кво, на думку Уса, Японія не може відновити територіальну цілісність. Як тільки Росія зазнає поразки, це відкриває вікно можливостей для Японії повернути і північні території, і можливо переглянути інші спірні території, які то Росія контролювала.

"Чим більше країни розумітимуть, що розпад Росії відповідає їхнім інтересам, тим більше будуть допомагати Україні. Зокрема фінансово підтримувати нашу економіку до перемоги України, а отже поразки Росії", – відзначив Іван Ус.

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