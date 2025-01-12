В ЦПД описали сценарий распада России в следующие 50 лет

В ЦПД считают, что при нынешней политике вскоре Россию ждет сценарий контролируемого распада. Речь идет о следующих полвека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ЦПД Андрея Коваленко.

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От распада России выиграли бы все

Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ, если режим Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится,

– пишет Коваленко.

Глава ЦПД отмечает, что является сторонником этого сценария. По его словам, от распада выиграли бы все – не только сами национальные образования, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые бы распределили сферы влияния, но и сама Московия.

Коваленко убежден, благодаря этому Россия смогла бы наконец перезагрузить выбранную варварскую стратегию развития, которая существовала столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели.

"Для Москвы и россиян – это вообще единственный шанс на жизнь. Имперская модель не работает и приведет к гибели всего, что они так любят в будущие поколения", – замечает Коваленко.