Как путинскую Россию лишить "ядерной дубинки"
Если Россия решится задействовать тактическое ядерное оружие на территории Украины, это для нас ничего в наших действиях не меняет. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Останется только один
Потому что ситуация такова – либо Украина будет существовать, либо российская империя. Мы вынуждены будем еще увеличивать наши ВСУ и фактически ставить странам Запада вопрос ребром – вы так же воюете бок о бок с нами и обязаны применить все имеющиеся у вас вооруженные инструменты противодействия.
Советуем Россию Путина ждет "радиоактивный распад": ускорит ли его Украина
Я знаю, что так и будет, потому что исторический процесс запущен. Российская империя обречена на распад. И, соответственно, обречена на денуклеаризацию. Это связанные вещи.
Каким будет "ядерный апокалипсис" путинской России
Денуклеаризация без распада российской империи невозможна. И не нужно бояться того, что якобы ядерное оружие разойдется по небольших неконтролируемых государствах.
Актуальное Украина может защититься от "ракетного дождя" не только ПВО
Во-первых, эти государства не могут содержать и пользоваться ядерным оружием. Во-вторых, Украина, Беларусь и Казахстан являются яркими примерами, как все будет происходить.