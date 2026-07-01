Это неизбежно: аналитик объяснил, как Европа должна включиться в процесс распада России

В России все чаще появляются признаки внутренней напряженности: от критики Путина со стороны бывших сторонников войны до споров среди российской эмиграции, которая до сих пор не готова признать имперский характер своего государства. Однако эти процессы следует рассматривать шире, чем просто как вопрос смены диктатора.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, почему распад России является неизбежным сценарием, к которому должна готовиться Европа. По его словам, этот процесс нельзя игнорировать, а нужно продумать так, чтобы обломки империи не обрушились на соседей.

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Критика Путина может быть не только признаком слабости

Появление видео, в которых россияне уже позволяют себе не соглашаться с действиями Путина, может выглядеть как сигнал о том, что диктатор теряет контроль. Но в авторитарных системах такая "свобода слова" не всегда означает реальное ослабление режима. Иногда власть намеренно дает простор для высказываний, чтобы увидеть, кто готов выступить против.

Это старая тактика, ее еще Сталин использовал: давайте, полайте, я посмотрю, кто лает, а потом всем оторвем головы,

– сказал Рыбачук.

Подобные механизмы не являются сугубо российскими. В политике не раз создавали ситуации, когда слухи о слабости лидера становились способом проверить окружение. Рыбачук вспомнил историю начала 2000-х годов в Украине, когда ходили слухи о якобы тяжелой болезни Леонида Кучмы, а часть людей начинала присматриваться к возможному перераспределению власти. В итоге Кучма ушел на второй срок, а те, кто поспешил "примерить корону", оказались в уязвимом положении.

Это тактика, которую, наверное, еще раньше использовали тираны и диктаторы: выявить, кто потенциально может представлять угрозу,

– пояснил глава "Центра совместных действий".

В нынешней России ситуация выглядит особенно противоречиво. С одной стороны, все чаще появляются жалобы на взрывы, страх и ощущение опасности. С другой – Путин продолжает говорить языком демонстративной уверенности, будто Россия "сильна как никогда" и никому не позволит диктовать условия. Эта разница между реальностью и кремлевской риторикой постепенно открывает глаза даже тем, кто раньше поддерживал войну или работал на пропаганду.

Смена Путина не решит проблему России

Даже если в России растет количество внутренних сигналов против Путина, не стоит сводить все лишь к вопросу личности диктатора. Часть российской эмиграции до сих пор мыслит в логике, что достаточно убрать Путина и поставить вместо него "правильных" людей. Но такая позиция не соответствует глубине проблемы, ведь речь идет не только о нынешнем режиме, но и об имперской природе самой России.

Это странная порода этих "навальщиков", которые уверены, что нужно просто сменить Путина и поставить вместо него их – и тогда все будет хорошо,

– сказал Рыбачук.

Когда разговор переходит к ответственности российского общества, имперскому характеру государства и невозможности сохранить Россию в нынешнем виде, такие круги часто отказываются это слышать.

Они не хотят слышать о невозможности краха России. Они не согласны с тем, что Россия – империя, и откровенно соперничают за ресурсы,

– отметил глава "Центра совместных действий".

Это видно и в позициях различных российских оппозиционных групп, которые активизируются за пределами России. Одни отодвинуты на второй план, другие пытаются перехватить внимание, а часть публично выступает против "разчленения" Российской Федерации.

Россия – империя. Все империи неизбежно распадаются,

– подчеркнул Рыбачук.

Для Украины же ключевой вопрос заключается не в том, кто именно займет кресло в Кремле после Путина, а в том, будет ли разрушена имперская конструкция, которая снова и снова порождает агрессию.

Европа должна готовиться к контролируемому распаду России

Распад России не стоит воспринимать как абстрактное желание Украины или резкий лозунг. Речь идет об исторической логике империй, которые рано или поздно теряют способность удерживать покоренные народы силой. Поэтому главный вопрос для соседей и Европы – не отмахиваться от такого сценария, а заранее думать, как пройти его без новых катастроф.

Сейчас Россия, как последняя империя, стоит на пороге этого распада. Нам нужно к этому готовиться, чтобы обломками этого распада, как обломками "Шахеда", не поразило соседей и европейцев,

– подчеркнул Рыбачук.

Европейские страны должны включиться в этот процесс не тогда, когда он уже станет хаотичным, а значительно раньше. Нужно продумывать сценарии безопасности, будущий контроль над ядерным оружием, защиту соседних государств и возможность для коренных народов реализовать собственную субъектность после ослабления имперского центра.

Как с помощью контролируемого взрыва разрушают старые здания, чтобы они аккуратно складывались, так нужно контролируемо помочь России распасться,

– сказал глава "Центра совместных действий".

Европе нужно готовиться не к "перезагрузке" России из-за новой фамилии в Кремле, а к гораздо более глубокому процессу. Украина уже приближает этот момент действиями Сил обороны Украины, которые лишают Россию возможности вести войну, но политическая и оборонная подготовка к последствиям распада должна быть более широкой.

Рыбачук объяснил, как Европе не попасть под обломки Российской империи: смотрите видео