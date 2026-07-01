Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому розпад Росії є неминучим сценарієм, до якого має готуватися Європа. За його словами, цей процес потрібно не ігнорувати, а продумати так, щоб уламки імперії не вдарили по сусідах.

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Критика Путіна може бути не лише ознакою слабкості

Поява відео, в яких росіяни вже дозволяють собі не погоджуватися з діями Путіна, може виглядати як сигнал, що диктатор втрачає контроль. Але в авторитарних системах така "свобода слова" не завжди означає реальне послаблення режиму. Іноді влада навмисно дає простір для висловлювань, щоб побачити, хто готовий виступити проти.

Це стара тактика, її ще Сталін використовував: давайте, погавкайте, я подивлюся, хто гавкає, а потім усім повідриваємо голови,

– сказав Рибачук.

Подібні механізми не є суто російськими. У політиці не раз створювали ситуації, коли чутки про слабкість лідера ставали способом перевірити оточення. Рибачук згадав історію початку 2000-х в Україні, коли ширилися розмови про нібито важку хворобу Леоніда Кучми, а частина людей починала придивлятися до можливого перерозподілу влади. Зрештою Кучма пішов на другий термін, а ті, хто поспішив "приміряти корону", опинилися у вразливому становищі.

Це тактика, яку, напевно, ще раніше використовували тирани й диктатори: виявити, хто потенційно може бути загрозою,

– пояснив голова "Центру спільних дій".

У нинішній Росії ситуація виглядає особливо суперечливо. З одного боку, дедалі частіше з'являються скарги на вибухи, страх і відчуття небезпеки. З іншого – Путін продовжує говорити мовою показової впевненості, ніби Росія "сильна як ніколи" і нікому не дозволить нав'язувати умови. Ця різниця між реальністю і кремлівською риторикою поступово відкриває очі навіть тим, хто раніше підтримував війну або працював на пропаганду.

Заміна Путіна не вирішить проблему Росії

Навіть якщо в Росії зростає кількість внутрішніх сигналів проти Путіна, не варто зводити все лише до питання персоналії диктатора. Частина російської еміграції й досі мислить у логіці, що достатньо прибрати Путіна і поставити замість нього "правильних" людей. Але така позиція не відповідає глибині проблеми, бо йдеться не тільки про нинішній режим, а про імперську природу самої Росії.

Це дивна порода цих навальнят, які впевнені, що треба просто змінити Путіна і поставити замість нього їх – і тоді все буде добре,

– сказав Рибачук.

Коли розмова переходить до відповідальності російського суспільства, імперськості держави й неможливості зберегти Росію в нинішньому вигляді, такі середовища часто відмовляються це чути.

Вони чути не хочуть про неможливість краху Росії. Вони не погоджуються, що Росія – імперія, і відверто конкурують за ресурси,

– зазначив голова "Центру спільних дій".

Це видно і в позиціях різних російських опозиційних груп, які активізуються за межами Росії. Одні відсунуті на другий план, інші намагаються перехопити увагу, а частина публічно виступає проти "розчленування" Російської Федерації.

Росія – імперія. Всі імперії неминуче розпадаються,

– наголосив Рибачук.

Для України ж ключове питання полягає не в тому, хто саме сяде в Кремлі після Путіна, а в тому, чи буде зруйнована імперська конструкція, яка знову і знову породжує агресію.

Європа має готуватися до контрольованого розпаду Росії

Розпад Росії не варто сприймати як абстрактне бажання України чи різке гасло. Йдеться про історичну логіку імперій, які рано чи пізно втрачають здатність утримувати підкорені народи силою. Тому головне питання для сусідів і Європи – не відмахуватися від такого сценарію, а заздалегідь думати, як пройти його без нових катастроф.

Зараз Росія, як остання імперія, стоїть на порозі цього розпаду. Нам треба до цього готуватися, щоб уламками цього розпаду, як уламками "Шахеда", не вразило сусідів і європейців,

– наголосив Рибачук.

Європейські країни мають включитися в цей процес не тоді, коли він уже стане хаотичним, а значно раніше. Потрібно продумувати безпекові сценарії, майбутній контроль над ядерною зброєю, захист сусідніх держав і можливість для корінних народів реалізувати власну суб'єктність після ослаблення імперського центру.

Як контрольованим вибухом руйнують старі будівлі, щоб вони акуратно складалися, так треба контрольовано допомогти Росії розпастися,

– сказав голова "Центру спільних дій".

Європі потрібно готуватися не до "перезавантаження" Росії через нове прізвище в Кремлі, а до значно глибшого процесу. Україна вже наближає цей момент діями Сил оборони України, які руйнують можливості Росії вести війну, але політична й безпекова підготовка до наслідків розпаду має бути ширшою.

Рибачук пояснив, як Європі не потрапити під уламки Російської імперії: дивіться відео