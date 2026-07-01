Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що Володимир Путін міг направити Лукашенка до Китаю через відсутність реальних результатів у контактах із Пекіном.

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Чому Лукашенко вирушив до Китаю

Володимир Огризко зазначив, що після візиту до Москви Лукашенко несподівано полетів до Китаю. За його словами, існують різні версії такої поїздки, однак найбільш імовірно вона пов'язана зі спробою Кремля отримати допомогу від Пекіна.

Ексміністр закордонних справ України про візит Лукашенка до Китаю: відео

На його думку, прямий діалог між Росією та Китаєм не приносить Москві бажаного результату. Попри численні заяви про дружбу, співробітництво та стратегічне партнерство, практичних наслідків для Кремля немає.

Скоріше за все, Путін вже просто з відчаю направляє Лукашенка до Пекіну, щоб той там вимолював ту саму допомогу,

– сказав Огризко.

Проте він припустив, що така місія не буде успішною. За словами дипломата, Китай добре розуміє наслідки відкритої підтримки Росії у війні й не зацікавлений у такому сценарії.

Китай не настільки недосвідчений, щоб думати про те, що зараз можна активно включитися в цю війну, відкрито допомагати Росії. Китаю це не потрібно,

– наголосив Володимир Огризко.

Колишній міністр закордонних справ України підсумував, якщо дійсно Лукашенко виконував доручення Кремля, це навряд чи змінить на краще ситуацію для Росії.

Нагадаємо, Путін провів закриту зустріч з Лукашенком на острові Валаам. Деталі переговорів офіційно не розкривають, однак сторони заявили, що обговорили питання двосторонньої співпраці та міжнародну ситуацію. Водночас закритий формат перемовин викликав припущення щодо можливого обговорення тем, пов'язаних із війною проти України та подальшою координацією дій Москви й Мінська.