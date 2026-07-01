Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "24 Каналу", что Владимир Путин мог отправить Лукашенко в Китай из-за отсутствия реальных результатов в контактах с Пекином.

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Почему Лукашенко отправился в Китай

Владимир Огрызко отметил, что после визита в Москву Лукашенко неожиданно улетел в Китай. По его словам, существуют разные версии такой поездки, однако наиболее вероятно, что она связана с попыткой Кремля получить помощь от Пекина.

Экс-министр иностранных дел Украины о визите Лукашенко в Китай: видео

По его мнению, прямой диалог между Россией и Китаем не приносит Москве желаемого результата. Несмотря на многочисленные заявления о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве, практических последствий для Кремля нет.

Скорее всего, Путин уже просто от отчаяния отправляет Лукашенко в Пекин, чтобы тот там вымолял ту самую помощь,

– сказал Огрызко.

Однако он предположил, что такая миссия не увенчается успехом. По словам дипломата, Китай хорошо понимает последствия открытой поддержки России в войне и не заинтересован в таком сценарии.

Китай не настолько неопытен, чтобы думать о том, что сейчас можно активно включиться в эту войну, открыто помогать России. Китаю это не нужно,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Бывший министр иностранных дел Украины подытожил: если действительно Лукашенко выполнял поручение Кремля, это вряд ли изменит ситуацию для России к лучшему.

Напомним, Путин провел закрытую встречу с Лукашенко на острове Валаам. Детали переговоров официально не раскрываются, однако стороны заявили, что обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную ситуацию. В то же время закрытый формат переговоров вызвал предположения о возможном обсуждении тем, связанных с войной против Украины и дальнейшей координацией действий Москвы и Минска.