Путин за 3 дня до вторжения сам запустил механизм развала России – экс-агент КГБ

Известно, что статистически чаще на войну Россия отправляет не жителей элитных частей страны, а жителей "глубинок" и неэтнических россиян. Проблемы несогласия между этническими и неэтническими россиянами существуют еще с Советского Союза, а сейчас подогреваются еще больше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки Сергей Жирнов. Он убежден, что своим заявлением 21 февраля 2022 года Путин сам начал процесс распада России.

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Жирнов вспомнил, что еще при Советском Союзе существовало недовольство, мол, власть в стране держит грузин Иосиф Сталин, потом украинец Никита Хрущев и т.д.

В России был безумный шовинизм, и путинский режим сейчас живет на этом шовинизме. Евгений Пригожин живет на шовинизме, всевозможные Дугины, Малофеевы, Гиркины живут на шовинизме,

– добавил спикер.

Недовольство этнических народностей

Бывший сотрудник российской разведки считает, что когда в России набирали добровольцев на войну, то боялись набирать этнических россиян, потому мобилизовали представителей маленьких наций.

Фактически некоторые на местах начали даже говорить о геноциде башкирского народа, о геноциде татарского народа. У них действительно потери большие, целыми деревнями все мужское население гибнет,

– прокомментировал Жирнов.

Он сообщил, что на это уже есть реакция националистических движений, выступающих за самоопределение, независимость, отделение от России.

"Путин сам запустил этот механизм 21 февраля 2022, за 3 дня до начала активных военных действий в Украине, когда он признал несуществующие республики Донецкой и Луганской областей. Так он запустил потенциальный механизм распада России", – убежден спикер.

Жирнов о предпосылках распада России: смотреть видео

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