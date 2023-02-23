"Времени немного, надо что-то хватать": оккупанты готовятся бежать после "хлопков" в Мариуполе
После того, как ВСУ поразили склад боеприпасов и военную базу окупантов в Мариуполе, россияне начали интересоваться возможностью бежать из города. Но при этом они понимают, что находятся в ловушке, потому что им не разрешат это сделать.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, топ-темой обсуждений у коллаборантов была дата, когда уже нужно паковать чемоданы и уезжать из города.
Читайте также В Мариуполе снова было горячо: мэрия сообщает о громких взрывах и масштабном пожаре
Коллаборанты в ловушке
Петр Андрющенко подчеркнул, что коллаборанты понимают то, что россияне не позволят им убежать, а потому чувствуют себя в ловушке. При этом они также понимают, что ВСУ знает об их местонахождении и это придает им страх.
Он добавил, что сначала оккупанты и коллаборанты пытались обманывать людей, будто взрывы – это работа ПВО, которая сбила 2 беспилотника, но впоследствии все же признались, что Украина осуществила обстрел российских позиций.
"Начали паковать чемоданы, очень много людей уже уехало из города, потому что не ждут того, что будет и ночи проводят исключительно в пабликах, ищут какую-то информацию. Они настолько убедили сами себя, что "Россия здесь навсегда", а здесь оказывается, что не очень", – отметил Петр Андрющенко.
оккупанты готовятся бежать из Мариуполя: смотрите видео
Советник городского головы Мариуполя убежден, что в оккупированном городе очень изменились общественные настроения, а оккупанты начали понимать, что возмездие за совершенное скоро наступит.
"Я думаю, что в ближайшие дни и месяцы мы увидим много интересного. Будет много новостей, как говорится, надо набирать попкорн и ждать, что будет происходить. Они понимают, что времени осталось немного, нужно что-то хватать быстренько и потом обеспечить себе какую-то жизнь на территории России", – сказал Андрющенко.
"Хлопки" в Мариуполе: что известно
- Вечером 21 февраля 2023 года во временно оккупированном Мариуполе прогремели первые взрывы. Впоследствии взрывы были также ночью и утром 22 февраля. Андрющенко рассказал, что ВСУ поразили склад боеприпасов в аэропорту Мариуполя и военную базу россиян.
- В ночь на 23 февраля 2023 года прозвучало три взрыва в Кальмиусском районе города.
- После этих взрывов пропагандисты начали жаловаться на новое оружие ВСУ, а Россия подняла самолеты в небо.