Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом

В минувшие выходные исполнилось сто лет со дня завершения Первой мировой войны. Это событие на высочайшем международном уровне отмечали в столице Франции – страны, где шли самые важные сражения той войны. В Париж приехали лидеры быших врагов – президенты США, Турции и России, немецкий канцлер, министр иностранных дел Великобритании, лидеры других стран и народов, участвовавших в той войне.

В своих выступлениях все они, разумеется, говорили о необходимости поддержания мира и ругали некие темные абстрактные силы, которые плетут козни, чтобы начать новую всемирную бойню.

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При этом никто, конечно, не хотел себя считать кровожадным негодяем. Хотя, если разобраться, дело обстоит именно так. США ведут войны по всему Ближнему Востоку, Франция вовсю резвится в Африке, Турция активно участвует в сирийском конфликте, Великобритания активно помогает США везде, где может.

О России и говорить нечего – Чечня, Грузия, Украина, Сирия, а сейчас вот еще и Ливия с Центральноафриканской республикой. Это – неполный список тех мест, куда Владимир Путин отправляет свои войска и наемников.

В общем, о важности мира очень проникновенно говорили люди, за которыми тянется длинный кровавый след. Разумеется, это все туфта и лицемерие. Миром они считают только такую ситуацию, когда бомбить и убивать людей можно им и в других странах. В этом они ничего страшного не видят. Это для них совершенно нормально и даже почетно. Своих военных, которые далеко от своего дома массово уничтожают жителей других стран, они считают героями.



Владимир Путин отправляет свои войска и наемников в огромное количество мест

Отсутствием мира или даже войной они считают только ту ситуацию, когда кто-то пытается бомбить или стрелять в их собственных странах. Это их возмущает, этого они опасаются. Да и то – не очень сильно. Такие нападения просиходят сравнительно редко. Это, конечно, теракты. Но погибают в них не президенты, премьеры или их родственники, а совершенно обычные люди. Политикам этих людей совсем не жалко. Тем более, что им самим в этом смысле ничего не угрожает.

Но вот полноценная война – государство против государства – это другое дело. Как показала Первая мировая, в такой войне лидер государства может остаться и без трона, и без поста, и даже без головы. Вот такой войны мировые политики очень боятся. Собственно, звучавшие в Париже речи были об этом: нельзя снова допустить ситуацию, чтобы одна мощная страна пошла против другой. При этом выступавшие прямо косо смотрели на Владимра Путина, который занят ровно этим.

Но нападение российского президента на Украину для западных лидеров – не самое страшное. Больше всего они боятся мировой войны со своим участием. А тут есть разные варианты.



Нельзя снова допустить, чтобы одна мощная страна пошла против другой

Первый – развязывание мировой войны Путиным. Для этого у него есть и оружие, и расшатанная психика, и тотальный контроль над своей страной. Но вероятность такого нападения не очень высока – нельзя воевать со странами, где лежат деньги, живут дети и учатся родители российской элиты.

Не может быть ядерного удара по Нью-Йорку, так как там живет дочка Сергея Лаврова. И Лондон бомбить тоже никто не станет – там дети половины Госдумы и начальника Росгвардии. Даже на несчастную Голландию не напасть – там у самого Путина родственники живут. Его дочь замужем за голландцем. Не вариант, в общем.

Вторая возможная линия глобального противостояния – это США против Китая. Там все больше противоречий в торговле, внешней политике, военной и геополитической сферах. При этом и в Китае, и в США у власти сейчас очень жесткие, авторитарные и не слишком умные лидеры, не готовые отступать. Скорее они сшибутся лбами, чем отойдут в сторону.



Си Цзиньпинь сознательно раздувает китайский национализм

Важный фактор риска в этом противостоянии – это национализм Си Цзиньпиня и Дональда Трампа. Си сознательно раздувает китайский национализм, видя в нем идеологическую скрепу для поддержания собственной власти. Китайцам внушают, что они – самый великий народ на свете, который веками подвергался унижениям со стороны европейцев и американцев. Но сейчас они стали сильны и все-таки получат мировое господство, которые давно уже заслужили.

У Трампа похожая риторика: американцы – исключительный, самый главный народ в мире. Они лучше всех, их культура – главная, экономика – самая мощная, армия – самая могучая, а президент – просто идеальный. Соответственно, все остальные могут идти в задницу. Их желания, интересы, проблемы и ценности вообще ничего не стоят. Трамп честно и открыто называет себя националистом.

Таким образом, националисты сейчас во власти и в США, и в Китае. Они же были во власти почти всех европейских стран в 1914 году, когда началась Первая мировая. Аналогии тут прямые.

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Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон, выступя в воскресенье в Париже, сказал, что "национализм и патриотизм – это прямо противоположные понятия". По его мнению, национализм – это предательство патриотизма. Ангела Меркель поддержала коллегу, предупредив об опасности возрождения национализма, который она назвала "шорами" на глазах у людей.

Оба политика давали понять стоявшему рядом Трампу, что он ведет совсем неправильную политику. Впрочем, тому было все равно. Он явно скучал, а оживился и начал улыбаться лишь тогда, когда увидел своего друга – Владимира Путина.

Трамп настолько разленился, что даже перенес поездку на кладбище, где похоронены американские солдаты, погибшие в Первой мировой. Официальное объяснение – дождь. Американский президент очень не любит выходить на улицу в дождь и ветер, так как переживает за сохранность своей очень странной прически. Она, видимо, может просто раскиснуть в такую погоду.

Трампа тут же из-за этого обвинили в отсутствии патриотизма и уважения к павшим героям, а также стали троллить его фотографиями Обамы, выступающего под дождем. Обаму Трамп ненавидит, поэтому его очень оскорбляют такие сравнения.



Данальда Трампа обвинили в отсутствии патриотизма и уважения к павшим героям

Впрочем, прическа Трампа – это не единственная ненадежная конструкция, о которой вспоминали в Париже. Еще одиной стал нынешний европейский порядок. Меркель пожаловалась, что сейчас под вопросом оказалось мирное сотрудничество в рамках единого европейского проекта. Слишком многие люди ставят его будущее под сомнение.

Если она права, и если большие трещины пойдут внутри Европы, то проблем у всего мира будет действительно очень много. И вы знаете, похоже, что Меркель пугающе близка к истине.

Военный заговор в Германии

В понедельник 12 ноября немецкий журнал "Фокус" напечатал огромное, на семь страниц, расследование о целой сети неонацистов, планировавших провести серию политических убийств. Самое интересное тут в том, что 200 человек, предположительно вовлеченных в эту сеть, являются солдатами и офицерами элитного подразделения спецназа немецкой армии KSK.



"Национализм и патриотизм – это прямо противоположные понятия", – Макрон

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии в своих документах пишет, что участники этого заговора создали склады оружия, боеприпасов и топлива. Они почему-то были уверены в скором развале немецкой власти и наступлении хаоса. Скоре всего, они сами собирались приложить к этому руку.

В момент наступления безвластия военные собирались провести целую серию политических убийств, устраняя политиков левых убеждений и лидеров организаций беженцев.

На эту сеть следователи вышли, изучая дело офицера бундесвера Франко Альбрехта. Это неонацист, которого год назад арестовали за подготовку терактов. Как оказалось, он действовал не один, а в составе большой организации. Например, в военной контрразведке нашлись люди, пытавшиеся спасти Альбрехта от следователей и сохранить всю организацию. Проще говоря, заговор этот пустил щупальца по всей немецкой армии. Эти 200 человек удалось найти, но никто не знает, сколько их всего было.



Ангела Меркель уходит с поста председателя правящей партии

Зато известно, что расти и развиваться этот заговор начал в 2015 году, когда Ангела Меркель объявила о политике открытых дверей для беженцев из Сирии и Ирака. Как выяснилось, в Бундесвере эта идея понравилась не всем. Тут еще надо понимать, что современная немецкая армия с момента своего создания пользуется сомнительной репутацией прибежища ультраправых. В ее создании участвовали десятки генералов вермахта, а также офицеров СС. С тех пор взгляды у немецких военных довольно специфические. Но до заговоров дело еще ни разу не доходило.

Для Германии вся эта информация – настоящий шок, дичь и безумие. Детали дела еще предстоит изучить, но пока это выглядит как тайная организация нацистов внутри вооруженных сил. Для Германии с ее тяжелым прошлым, это прямое, явное возрождение лишь недавно забытого ужаса.

Парламентская оппозиция уже затребовала от правительства всю информацию по этому делу. Депутаты хотят полной открытости. Последствия могут быть очень серьезными. Важно тут вот что: заговор этот нашли в момент политической нестабильности. Ангела Меркель уходит с поста председателя правящей партии. Если скандал с нацистами в армии пойдет развиваться, то она может даже лишиться и поста канцлера.

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Ну и последнее, что я бы тут хотел сказать. Несколько передач тому назад я говорил, что Германия очень быстро меняется. Этой стране становится очень тесно в послевоенных рамках, в которые ее засунули победители, поэтому там начнутся процессы строительства новой континентальной империи. Но я говорил об империи современной и либеральной!

Тут же мы видим возрождение очень злых, старых и темных сил, которые мечтают даже не об империи, а о самом настоящем Четвертом Рейхе. А это – совсем невесело.