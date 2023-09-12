Продавцы воздуха Глобального Юга: спасет ли БРИКС Россию от мировой изоляции

Россия проигрывает битву за так называемый Глобальный Юг, но уже традиционно объявляет о победе. После очередного саммита БРИКС в ЮАР, который в Кремле назвали настоящим прорывом, Москва приписала все успехи себе. При этом Владимир Путин на саммит не поехал, испугавшись ордера на арест от МУС.

Вместо российского диктатора номер отбывал его сообщник – глава "дипломатии" Сергей Лавров. 24 Канал подумал, что же на самом деле скрывается за так называемым большим расширением БРИКС и почему его действительно следует воспринимать скептически.

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Карикатурная аббревиатура – первый конфуз после расширения

Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Всего заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.

В то же время российские пропагандисты преподнесли эти новости о расширении невероятных масштабов. Между тем, в соцсетях иронически пытаются составить из первых 11 букв (а потенциально уже даже и 40) старых и новых стран-членов организации новое название.

Что из этого получается? Да очевидно, что какая-то смехотворная абракадабра, с которой еще придется сушить головы странам так называемого Глобального Юга.

Как бы ни складывалась новая аббревиатура БРИКС, получается не очень – мы тоже пытались:

, 24 Канал предлагает читателям тоже принять участие в этой головоломке и придумать собственное оригинальное название аббревиатуры обновленного БРИКС.Присылайте, а самые лучшие и забавные варианты мы опубликуем.

Но как бы ни ломали голову, сложить с букв слово "ВЕЧНОСТЬ" никак не получится. И дело не в том, что сейчас никто уже не знает, как правильно называть Индию – то ли Индия, то ли Бхарат. И это несмотря на то, что оба названия зафиксированы в конституции страны, а нынешнее известное миру имя старше британского колониализма как минимум на 2 тысячи лет. Проблема в том, что никто не знает, что такое БРИКС и для чего вообще это образование.

Индия, или, то же самое, что и Бхарат, основана как Союз Штатов,

– статья 1 части 1 Конституции Индии.

Что такое БРИКС и почему идея общей валюты абсурдна

Когда-то БРИКС задумывался как площадка для переговоров стремительно развивавшихся стран и якобы вот-вот должны были постучаться в двери клуба ведущих экономик мира. В начале 2000-х, когда организация возникла, Бразилия, Россия, Индия и Китай действительно производили такое впечатление. Позже к ним присоединится ЮАР, которая стала "S" в аббревиатуре организации.

С тех пор очень многое изменилось – экономические чудеса и рост остались в прошлом (по крайней мере для 4 членов из 5), организация так и не стала мощной силой и не получила голоса, с которым стоило бы считаться (это не G7, не G20 и даже на ШОС). Несмотря на то, что доля стран БРИКС в глобальной экономике действительно имела тенденцию к росту, у каждой страны – это индивидуальный процесс.

Государства-члены организации, хотя и представляют так называемый Глобальный Юг, но не имеют общих ценностей и единого взгляда на события в мире (прежде всего мы это видим в двух полюсах Индия – Китай).

Глобальный Юг –это так называемый бывший "третий мир" (он же "развивающиеся страны") времен "Холодной войны", к которому присоединилась Россия, поскольку свой "второй мир" под названием "соцлагерь" потеряла после проигрыша противостояния с США и союзниками с так называемого "первого мира".На самом же деле все эти миры – лишь "книжные термины", которые реально не существуют, а созданы теоретиками-геополитиками для упрощения и лучшего понимания ситуации и системы международных отношений. На самом же деле даже те государства, которые объединены в блоки и союзы, имеют собственные интересы, которые могут существенно отличаться от позиций других участников тех же межгосударственных институтов.

Для России создание БРИКС было большим дипломатическим успехом, однако успехом виртуальным. Развить его Кремль так и не смог, как наполнить каким-то смыслом существования организации. Как следствие – никаких совместных заявлений, никаких глобальных решений, вместо этого существуют отдельные двусторонние контакты, где доминируют отнюдь не россияне. Другим следствием стала деградация самого БРИКС, ведь организация так и не получила никакого смыслового наполнения.

Абсурду этой аморфной неопределенности добавляют заявления бразильского лидера Лулу да Силвы об отказе от доллара в глобальных расчетах, с участием членов БРИКС и создании единого центробанка.

С Лулы, конечно, многое не возьмешь – он то отменяет потенциальный арест Путина в Бразилии, которая ратифицировала Римский устав, то забирает свои слова обратно. Особенно когда вспоминает, что Бразилия – номинально правовое и демократическое государство.

несмотря на его пустые заявления,, а российский рубль демонстрирует чудеса дайвинга, не в последнюю очередь из-за опыта взаимодействия с юанем и рупией. При этом потенциальный член БРИКС Аргентина размышляет вообще об отказе от собственной валюты и переходе на расчеты в долларах.

С учетом этого БРИКС не помешало бы усиление от Зимбабве, тамошний центробанк хорошо разбирается в монетарной политике.

В то же время известный финансист Джим О'Нилл из Goldman Sachs абсолютно уверен, что идея общей валюты БРИКС очень "смешная".

От БРИКС до G-20: все руководствуются только собственными интересами

Сегодня российские СМИ всеми силами пытаются убедить, что БРИКС – это о поддержке России. Под этим соусом к своим сторонникам даже записывают приглашенных к вступлению в организацию Аргентину, Эфиопию, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Конечно же, это не так. Фактическая "холодная война" с постоянными рукопашными драками в горном пограничье между Индией и Китаем является этому лишним доказательством.

Все государства руководствуются собственными интересами или собственным пониманием этих интересов (в случае правителя КНР Си Цзиньпиня). Они могут покупать дешевую российскую нефть (еще и со скидкой), но это вовсе не гарантирует Москве политической поддержки.

И это уже доказывает другой саммит другой международной организации – G20, который проходил в Нью-Дели в минувшие выходные. России на нем уже традиционно не было (хотя Путин мог бы не беспокоиться за свой арест), не было в Индии и китайского лидера – здесь он не мог вести себя как хозяин, а потому непременно должен был "терять лицо". Зато были все остальные.

Китай вдруг оказался на обочине: что известно о проекте IMEC

G20 –это тоже клуб по интересам и без особых полномочий. Впрочем, в отличие от БРИКС уровень представительства здесь выше. Также у G20 есть цель – организация занимается комплексом мероприятий по защите экологии и продовольственной безопасностью мира.Сейчас G20 расширяет свой спектр внимания и государствам-участникам уже приходится думать о войне в Украине и ее последствиях.

Пусть декларация G20, "благодаря" Китаю, и получилась беззубой, чем вызвала справедливый гнев украинского МИД (несмотря на все дипломатическая изоляция России сохранена), однако значение саммита недооценивать не стоит.

Главное, что при отсутствии Си в Нью-Дели удалось воплотить несколько очень важных решений:

во-первых, к G20 присоединился Африканский Союз,

во-вторых, между Индией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Израилем, США, Францией, Италией и Германией подписан меморандум об экономическом коридоре "Индия – Ближний Восток – Европа" (IMEC).

Эти шаги направлены на ослабление Китая – когда-то США позволили этому бедному тогда государству, в обмен на отказ от дружбы с СССР, совершить мощный экономический скачок. Благодаря этому КНР стала "мастерской мира", а США одержали победу в Холодной войне.

Сейчас Китай попытался бросить вызов США как мировому лидеру и теперь должен за это заплатить. Собственно, уже платит – экономический рост КНР затормозился и буксует, страна находится в тяжелом кризисе и теряет свою роль, а звание и статус "мастерской мира" перебирает Индия (то ли Бхарат, но точно – не самая большая демократия мира).

Проект IMEC – именно об этом. Возможно, впоследствии в учебниках саммит G20 в Нью-Дели назовут историческим, ведь решения, принятые на нем, могут изменить не только судьбы отдельных стран, но и целых континентов. Речь не только о Евразии, но и об Африке, у которой теперь есть потенциал стать полноправным партнером ведущих экономик мира. Ранее она фактически делегировала роль своему представителю Китаю. Сейчас G20 предлагает равноправные отношения и понятные правила игры.

Лучше торговать, чем воевать

Обратите внимание на участников IMEC: там есть Саудовская Аравия и ОАЭ, которые с 2024 года будут иметь право стать членами БРИКС и изменить его аббревиатуру. Интересно, захотят ли они слушать виртуальные обращения Путина чужим голосом (как это было в ЮАР), или пожимать руку с пока еще выездным Лавровым, который становится все более токсичным, если это может поставить под сомнение их участие в глобальном логистическом проекте, который гарантированно принесет огромные прибыли.

Это риторический вопрос. Более того, Саудовская Аравия как организатор и принимающая сторона недавнего саммита по обсуждению украинской формулы мира в Джидде, четко посылает сигнал, что хочет быть на стороне победителей (так хорошо и для кармы, и для финансового баланса).

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Важно, что в этих глобальных проектах на миллиарды и триллионы нет не только Китая, но и России. Так бывает, когда ты мешаешь миру развиваться. А именно это и делает Россия – эта недоимперия не только ведет геноцидную войну против Украины, она также разрушила устоявшиеся экономические и торговые связи, угрожает миру голодом. Не забывайте, что события "Арабской весны" спровоцировали именно угроза голода и экономический кризис в северной Африке, а дальше были войны в Сирии и Ливии, миграционный кризис в Европе и многое чего плохого.

Сейчас Россия делает все, чтобы повторить то же самое, а соответственно несет прямую угрозу не только Украине, но и другим странам и даже целым континентам. В отличие от угроз Дмитрия Медведева в соцсетях, эта угроза реальна, и мир это понимает. А потому действует.