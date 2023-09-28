"Ты сам обрек себя на это": Клинтон заявила, что расширение НАТО – результат политики Путина

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в расширении НАТО виноват российский президент Владимир Путин. В то же время она отметила, что в НАТО "никого не заставляют вступать".

Соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно. Об этом Клинтон заявила на выступлении в Госдепе.

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"Расширение НАТО – результат политики Путина"

Жаль, Владимир. Ты сам обрек себя на это,

– сказала Клинтон.

Также она подчеркнула, что в НАТО "никого не заставляют вступать", а соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно.

Реакция Пескова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил Клинтон, заявив, что она "известна своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятие". Также он напомнил Клинтон о "знаменитой кнопке".

"Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, напомнить о замене понятий "перестройка" и "перегрузка", или что там было – по-моему, "разрядка" и "перегрузка". Вот и знаменитая кнопка", – заявил Песков.

Столтенберг прокомментировал возможность расширения Альянса

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность расширения Североатлантического союза на восток. По его словам, инициативу выявляют именно страны, а не организация.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО остается региональным альянсом между Америкой и Европой и расширяться на Азию не собирается.

"Не НАТО агрессивно расширяется на восток, это Восток вступает в НАТО", – отметил генсек Альянса.