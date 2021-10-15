Расширенные возможности для рынка Украины, – Стефанишина о перезапуске Соглашения об ассоциации
Источник:ТСН
На украинском рынке производители хотят отправлять на экспорт почти все товары. Одним из ключевых аспектов деятельности Минэкономики удерживать баланс.
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом – это возможности для малого и среднего бизнесов.
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Украинский бизнес будет иметь шансы
По мнению Стефанишиной, европейский рынок является сверхбольшим. Речь идет о 500 миллионах потребителей.
Пересмотр Соглашения об ассоциации, который начала Украина, является расширением возможностей для отечественного бизнеса,
– отметила чиновница.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что политические позиции и переговоры далеки от того, чтобы их сразу чувствовал каждый гражданин. В частности, предложения, которые утвердил Владимир Зеленский, касаются:
- изделий из стекла;
- наземного транспорта;
- металлургии.
Отечественные компании успешно выходят на еврорынок
Стефанишина считает, что перезапуск Соглашения сбалансирует позицию по локализации производства в Украине.
"Наши компании имеют успешные кейсы выхода на рынок ЕС. В частности, закупка украинских трамваев или другой техники. Однако это сложные условия", – рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.Обратите внимание! Соглашение об ассоциации с ЕС – документ, который подписала Украина в 2014 году. Он полностью заработал в 2017 году. Кабинет Министров Украины в 2020 году решил пересмотреть документ для приведения к текущим политическим и экономическим реалиям.
В Украине продолжаются переговоры по соглашению
В рамках соглашения, пояснила Стефанишина, Украина хочет сбалансировать тарифные позиции, а значит, уменьшить барьеры для выхода на рынок ЕС.
Мы намеренно сформировали нашу переговорную позицию с ЕС на основе тех групп товаров, которые уже доказали свою состоятельность. Это не является предметом дискуссий о соответствии европейским стандартам, чтобы первый раунд переговоров был успешным.
Позиции Украины прежде всего касаются крахмала, грибов, меда, сахара. Также говорится про:
- чеснок;
- яйца;
- молоко;
- сливочное масло.
"Я с превеликим нетерпением жду следующего раунда переговоров. Мы сформируем позицию на основе нового видения и секторов, которые развились в Украине", – подчеркнула чиновница.
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По словам Стефанишиной, есть очень большой спектр интересных предложений, которые собраны по результатам консультаций с бизнесом. "Надеюсь, что в 2022 году (президент установил нам такой срок) либерализуем торговлю на 166 позиций", – подытожила она.