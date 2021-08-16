Рассказал, как держали в подвале в маске 4 месяца: Чауса оставили под домашним арестом

ВАКС оставил Николая Чауса под домашним арестом. Экс-судья во время закрытого заседания заявил, что в течение 4 месяцев просидел в подвале.

Относительно решения о закрытом рассмотрении дела ходатайствовал адвокат экс-судьи Ростислав Кравец. Он заявил, что публикация процесса рассмотрения апелляции может содержать опасные для его подзащитного данные.

Заметьте В Молдове передали в суд дело о предполагаемом похитителе Чауса

Если сидеть 4 месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведения,

– заявил Чаус.

Он также отметил, что его никто не отпускал.

Дело Чауса: главное

Дело Чауса началась еще в 2016 году. Тогда экс-судье инкриминировали получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

Чаус убежал в Молдову. Там экс-судья просил политическое убежище, однако ему отказали.

Весной 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении. Впоследствии полиция Молдовы подтвердила этот факт.

Голый и голодный Чаус нашелся в конце июля в селе на Виннитчине.

Меру пресечения Чаусу Высший антикоррупционный суд избрал 4 августа.

Кроме того, до решения суда экс-судья должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Судебное заседание длилось примерно 8 часов.