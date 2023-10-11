Как бойцы ЧВК "Редут" мародерилы в Украине, сами снимая это: "Схемы" опубликовали расследование

Ни для кого не секрет, что российские военные мародерилы в Киевской и Харьковской областях во время оккупации регионов. Очередное подтверждение этому журналисты нашли прямо в телефонах захватчиков.

Собственно, 10 октября вышло объемное расследование на основе данных с телефонов оккупантов частной военной компании "Редут". Это вторая по и армия русских наемников после группы "Вагнера".

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Расследование о российских военных

В частности, журналисты опубликовали кадры, на которых вражеские военные маскируют свою технику во дворах обычных украинцев, хозяйничают в их домах и присваивают имущество людей на Киевщине в феврале и марте 2022 года.

Также на одном из роликов, снятом в августе-сентябре 2022 года, оккупант говорит следующее: "Мы шабашим блаблакаром. Вот пассажир у нас есть". Очевидно, "блаблакаром" он называет поездки по представителей гражданского населения Харьковщины, которые могут быть поданные питкам.

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Важно, что расследователям удалось идентифицировать сотню бойцов и командиров ЧВК "Редут", участвовавших в широкомасштабной войне против Украины. Как ни странно, среди них немало бывших заключенных и участников боевых действий в Сирии и на Востоке нашего государства после 2014 года.

Обратите внимание! Журналисты установили, что "Редут" контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением вражеского государства. Просмотреть полную видеоверсию расследования можно по ссылке.

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Отметим, что для врага нормально нарушать законы и обычаи войны, что неоднократно было зафиксировано. Скажем, ГПСУ обнародовала видео, на котором виден обстрел фосфорными авиабомбами позиций Вооруженных Сил

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению из-за чего страдают не только взрослые, но и дети. В результате атаки на Сумщину несколько дней назад погибла 13-летняя девочка.