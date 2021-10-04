Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова прокомментировала данные журналистов-расследователей о делах "Приватбанка".

Читайте также Журналисты раскрыли часть схемы по выводу денег "Приватбанка"

Правоохранители давно знают обо всем, что говорилось в расследовании

Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, ранее проверялась и проверяется сейчас "под микроскопом",

– заявила она.

Венедиктова уточнила, что для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом. Однако добавила, что "правдивость материала – очередной знак вопроса". Юристы, извините, воспринимают материал юридически, а не сценически", – отметила генпрокурор.

Торможение расследования дел "Приватбанка"

Венедиктова заявила, что ее "по-настоящему зацепили: и профессионально, и по-человечески" намеки журналистов, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел "Приватбанка".

Глава ведомства подчеркнула, что намек на бездействие Офиса генпрокурора – "чистая спекуляция", мол, она "лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств".

По словам Венедиктовой, "мотивировать сотрудников правоохранительных органов двигать громкие дела, как это, – задача не из простых", ведь "олигархи – это не только беда государства, это еще и власть, сила, незаурядные возможности, денежный ресурс, СМИ и многое другое".

Кроме того, чиновница похвасталась, что она не один раз ставила свою подпись под подозрением подобным людям.

Венедиктова назвала ошибкой, которую следует исправить, слова о том, что Офис генпрокурора проигнорировал запрос журналистов. Мол, "Следствию.Инфо" ответили на обращение, указав, что "информация на этом этапе является закрытой".

Расследование Pandora Papers: что известно

Накануне журналисты "Следствие.Инфо" обнародовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о тайнах офшорного бизнеса Владимира Зеленского, а также о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского.

Расследование является частью международного проекта Pandora Papers, который раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников из 90 стран мира.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов – это крупнейшая за всю историю утечка конфиденциальных документов.

Обратите внимание! Документы Pandora Papers частично подтвердили схему перевода денег от структур Коломойского к офшорным фирмам Зеленского и его соратников.

Текст сообщения Ирины Венедиктовой:

Как и многие, завершила просмотр фильма авторства редакции "Следствие.Инфо". Журналисты предполагают, что целый ряд офшорных владений имеют непосредственное отношение к топ-менеджменту государства.

Как юрист и человек, занимающий должность Генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии на этот счет и давать оценки предложенной зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать – только то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и сейчас проверяется практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом. Детективы НАБУ (в рамках своих компетенций и ограничений по неразглашению тайны следствия) популярно объяснили свое видение. Достоверность материала – очередной знак вопроса. Юристы, извините, воспринимают материал юридически, а не сценически.

Хочу сказать о том, что меня по настоящему задело: и профессионально, и по-человечески. Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследование дел с орбиты "Приватбанка". Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой преподносится этот намек на наше бездействие – чистая спекуляция.

Лично я взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств. Аудитория уже не вспомнит все подробности и сложности, с которыми мы сталкивались: от нежелания или, если хотите, страха правоохранителей принимать процессуальные решения, до сердечных приступов у экспертов. Артем Сергеевич Сытник и Максим Александрович Грищук хорошо понимают всю "подноготную" сказанного.

Уже не первый раз вижу, что кому-то приходит в голову предполагать, что именно из стен Офиса Генпрокурора "протекла" информация о возможном сообщении о подозрении одному из фигурантов дела "Приватбанка", самолет с которым нам удалось посадить в Украине. И Артем Сытник, и я располагаем информацией о том, что ни ОГП, ни лично я к утечке не причастны. Уверена, у вас есть все возможности это проверить. У нас есть версии случившегося и по состоянию на сегодня еще устанавливаем причастных. Прошу прекратить распространять глупости.

Надеюсь, вы понимаете, что из-за обязанностей, возложенных на меня на моей должности, я обладаю очень важной и чувствительной информацией о ходе следственных действий во всех резонансных делах. Как вы успели заметить, расследование этих дел проводится компетентно и в условиях информационного вакуума.

Хочу сказать, что мотивировать сотрудников правоохранительных органов двигать громкие дела, как это – задача не из простых. Олигархи – это не просто беда, это еще и власть, сила, незаурядные возможности, денежный ресурс, СМИ и многое другое.

В Украине мало кто верил, что у кого-то хватит мужества поставить свою подпись под подозрением хоть кому-то, у кого в обойме все, о чем я написала выше – мне хватило. И не раз. Я брала ответственность на себя лично и демонстрировала готовность принимать сложные непопулярные решения.

Напомню, еще 27 апреля 2020 года судьи Верховного суда обратились к ВСП с жалобой на мои действия: тогда я посчитала нужным сделать видеообращение на тему принципиальной позиции Офиса Генпрокурора в вопросе судебного рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела по иску группы лиц, которые во время национализации "Приватбанка" были квалифицированы Нацбанком и Минфином, как связанные с банком. На кону был 1 млрд гривен (который бы быстро перерос в 29 млрд) и интерес государства. Я ни в коем случае не планировала оказывать какого-либо давления на суд, который очень уважаю. Я осознаю каждое сказанное слово и осторожно и внимательно отношусь ко всем решениям всех без исключения судов. Таким образом я обратилась не только в суд, но и к гражданам Украины – позиция Офиса Генпрокурора должна быть для всех понятной и прозрачной, а решение принимает суд, а не прокурор. В тот раз судьи, входящие в состав Большой Палаты Верховного Суда, приняли решение 15 июня 2020 года, которым отменили все другие решения, поскольку, по их мнению, административная судебная вертикаль не могла слушать такие иски и принимать по ним решения. Офис Генпрокурора был стороной в этом судебном деле.

И напоследок, хочу обратиться к журналистам "Следствие.Инфо", которым был предоставлен ответ на их запрос. В своем письме сотрудники управления информационной политики ОГП отметили, что запрашиваемая вами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств. Извините, но Офис Генпрокурора не работает и не может работать на художественный результат и зрительские симпатии от просмотров фильмов вашего авторства. Естественно, что такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован – ошибка, которую я прошу исправить.