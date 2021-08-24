Расследование штурма Капитолия: в США проверят переписку конгрессменов

24 августа 2021 , 10:03
Читати новину українською

Источник:

Politico

Переписку американских конгрессменов проверит специальная комиссия, занимающаяся расследованием нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Следствие предполагает, что кое-кто из членов Конгресса мог знать о штурме здания.

Соответствующие запросы по сохранению писем конгрессменов уже разослали по телекоммуникационным компаниям и обратились в администрацию соцсетей.

Важно Суд оправдал полицейского, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветеранку ВВС

Комитет по расследованию штурма Капитолия сообщил о "нескольких сотнях" людей, которые могли знать о штурме. Записи телефонных звонков могут пролить свет на общение между республиканцами-членами Конгресса и бывшим главой Белого Дома Дональдом Трампом.

Отметим, что ранее Трамп взял на себя некоторую ответственность за события в Капитолии 6 января. В частности, он признал, что подстрекал к беспорядкам своих сторонников.

Штурм Капитолия: главное


Что известно о беспорядках в Вашингтоне 6 января / инфографика 24 канала

Автор: Альона Захарова