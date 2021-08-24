Расследование штурма Капитолия: в США проверят переписку конгрессменов

Переписку американских конгрессменов проверит специальная комиссия, занимающаяся расследованием нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Следствие предполагает, что кое-кто из членов Конгресса мог знать о штурме здания.

Соответствующие запросы по сохранению писем конгрессменов уже разослали по телекоммуникационным компаниям и обратились в администрацию соцсетей.

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Комитет по расследованию штурма Капитолия сообщил о "нескольких сотнях" людей, которые могли знать о штурме. Записи телефонных звонков могут пролить свет на общение между республиканцами-членами Конгресса и бывшим главой Белого Дома Дональдом Трампом.

Отметим, что ранее Трамп взял на себя некоторую ответственность за события в Капитолии 6 января. В частности, он признал, что подстрекал к беспорядкам своих сторонников.

Штурм Капитолия: главное

Сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В тот день Джо Байдена во время заседания Сената должны были объявить победителем президентских выборов в США в 2020 году.

В то же время Трамп призвал людей бороться за его победу. Впоследствии политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.

После начала штурма заседание пришлось прервать. Людей оперативно эвакуировали из здания.

Всего жертвами штурма стали 5 человек: 4 сторонника Трампа и 1 полицейский. Однако позже еще 4 правоохранителя, участвовавших в подавлении беспорядков, покончили с собой.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне 6 января / инфографика 24 канала