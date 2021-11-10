Расследование смерти Полякова: Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о ВСК

Нардеп Анна Скороход, которую связывали отношения с Антоном Поляковым, инициировала создание ВСК, которая будет расследовать обстоятельства его смерти. Соответствующее постановление зарегистрировали в парламенте.

Постановление, автором которого является Скороход, получено парламентом и направлено на рассмотрение руководству.

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Нардеп призвала парламент заняться расследованием

Ранее Скороход с трибуны парламента призвала нардепов заняться расследованием дела их погибшего коллеги.

Политик уверена, что версия об употреблении Поляковым наркотиков является безосновательной. Скороход считает, что знала погибшего очень хорошо и не может в это поверить.

По ВСК Скороход обращалась к Арахамии

С просьбой о ВСК нардеп обратилась к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Только представители президентской политсилы не представили своих кандидатов во временную следственную комиссию.

Ранее Скороход раскритиковала полицию за проведение расследования дела. Она уверена, что здесь – умышленное убийство.

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