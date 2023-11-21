Рассматривает ли Минобороны вопрос отставки командующих ВСУ: Умеров ответил

В сети сообщалось, что Министерство обороны якобы рассматривает вопросы увольнения командующих ВСУ Сергея Наева и Александра Тарнавского. Рустем Умеров заявил, что пока никаких решений по этому поводу не принимали.

Об этом министр обороны Украины заявил во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Тема, касающаяся смены командующих, проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане следует сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами,

– заявил Умеров.